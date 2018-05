DMC2018 branchenführend bezüglich neuer Entwicklungen

Die diesjährige Veranstaltung findet an einem neuen Standort mit verlängerter Ausstellungsdauer statt

SHANGHAI, 7. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Die Messe Die & Mould China 2018 (DMC2018) und die 2018 Shanghai International Automotive Moulding and Forming Technology Expo, gemeinsam organisiert von der China Die & Mould Industry Association und Shanghai International Exhibition Co., Ltd., findet vom 5. bis 9. Juni 2018 im National Exhibition and Convention Center in Hongqiao, Schanghai, statt (Hallen 2H/3H/4.1H). Das Motto der Veranstaltung, „ausgereifte Fertigungs- und Integrationstechnologien zusammenführen und gleichzeitig integrierte Formgebung und gemeinschaftliche Herstellung zwecks mehr Qualität und Effizienz präsentieren", gibt die aktuelle Richtung der Branche korrekt wieder. An der gleichzeitig stattfindenden 2018 Shanghai International Automotive Moulding and Forming Technology Expo werden weitere Formgebungsanlagen sowie technische Inhalte und Formgebungsanwendungen, Umformtechnik sowie entsprechende Anlagen für die chinesische Automobilindustrie auf höchstem Niveau präsentiert.