DMC2018 mène les nouveaux développements du secteur du moulage

Les 100 000 mètres carrés de l'événement devraient attirer des milliers d'exposants venant de quelque 20 pays et régions, et notamment de Suisse, du Japon, d'Allemagne, de Corée du Sud, d'Italie et de France. Avec un accent porté sur les besoins du secteur, DMC2018 crée une plateforme qui présente des équipements de fabrication optimisée, des technologies de fabrication automatisée et intelligente ainsi que de la fabrication intégrée de moulages et moules de précision.

Avec une nouvelle salle et une période d'exposition prolongée, DMC2018 mène les nouveaux développements à travers le secteur du moulage

DMC2018 se déplacera au Centre national des expositions et congrès à Hongqiao, Shanghai, dans le cadre de sa stratégie qui vise à obtenir une plus vaste couverture en Chine et qui conduira à l'optimisation et à la modernisation de la fabrication des moules par le biais de technologies de production définies par une rationalisation des processus, de l'automatisation, de la numérisation, de l'intégration, de la mise en réseau et de l'intelligence, favorisant la transformation de l'industrie du moulage.

Une disposition largement améliorée

Les organisateurs ont restructuré la disposition des expositions, offrant une meilleure expérience, plus significative pour les visiteurs.

Hall 3H

Traitement de précision, fabrication et intégration, automatisation, intégration des contrôles et des mesures, technologies intelligentes et efficaces de fabrication, équipements et outils, solutions de fabrication complètes, composants de précision et matériaux de moulage du Japon, de l'Europe et des États-Unis

Hall 2H

Machines à électroérosion et machines-outils électriques, automatisation et équipements, technologies de fabrication additive, acier de moulage et matériaux de moulage, intégration CAD/CAM/CAE optimisée par Internet et technologies de gestion numérique, outils de mesure

Hall 4.1H

Technologies de formage des moules et des matériaux, machinerie de pression et plastique, solution d'intégration matrices/inspection/pièces fixes pour la carrosserie brute, technologies de formage léger pour l'automobile et l'aérospatial, moules complets (pour l'électronique et l'électroménager)

Avec le prolongement de l'exposition sur cinq jours, l'événement crée une plateforme industrielle de haut niveau avec davantage de services à valeur ajoutée

Compte tenu de la croissance économique continue et de la transformation accélérée de l'industrie du moulage, dans le but de répondre pleinement aux besoins d'achat des exposants et des visiteurs et de fournir davantage de services à valeur ajoutée aux exposants, les organisateurs ont prolongé la période d'exposition de quatre à cinq jours, créant ainsi une plus grande plateforme de réseautage pour les exposants et les visiteurs et maximisant la valeur commerciale et pour les entreprises de l'événement.

Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Adresse : No.10 Building, Hongqiao Zhenro Center, 666 Shenhong Road, Shanghai

Tél. : (86-21) 6279 2828

Fax : (86-21) 65455124

Adresse électronique : dmc2018@siec-ccpit.com

SOURCE Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

