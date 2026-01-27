DMEGC Solar aide le plus grand hôpital local à passer à l'énergie solaire

JINHUA, Chine, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, l'un des 5 premiers fabricants mondiaux de modules solaires selon Wood Mackenzie, est également une filiale cotée du groupe Hengdian, l'une des plus grandes entreprises privées de Chine. L'entreprise a soutenu l'hôpital Hengdian Wenrong, le plus grand établissement médical de sa région, dans sa transition vers les énergies renouvelables avec la mise en service d'un système d'énergie solaire distribuée de 1,2 MW. L'installation est désormais opérationnelle sur les toits de l'hôpital et sous forme d'abris solaires intégrés, offrant des avantages environnementaux et économiques grâce à une technologie photovoltaïque avancée.

DMEGC Solar Powers Largest Local Hospital's Switch to Solar Energy

Le projet, qui utilise des modules bifaciaux à double verre de 635 W à haut rendement de DMEGC construits sur une architecture cellulaire de type N, devrait produire environ 1,32 million de kWh d'électricité propre par an. Au cours des 30 années de vie du système, la production totale devrait atteindre 39,6 millions de kWh, ce qui réduira considérablement la dépendance de l'hôpital à l'égard du réseau et les coûts d'exploitation.

Les gains environnementaux sont tout aussi notables. L'installation solaire réduira les émissions de carbone de l'hôpital d'environ 754 tonnes métriques chaque année- ce qui équivaut à la plantation de 29 000 arbres- contribuant ainsi directement aux objectifs nationaux de la Chine en matière de « double carbone », à savoir le pic de carbone et la neutralité.

Ce projet illustre la façon dont l'énergie solaire peut être intégrée de manière transparente dans les infrastructures critiques, a fait remarquer un représentant de DMEGC Solar. En combinant les applications de toiture et d'abri de voiture, DMEGC Solar aide des institutions telles que l'hôpital Hengdian Wenrong à réduire leurs dépenses énergétiques, à étendre leur espace fonctionnel et à respecter leurs engagements en matière de développement durable.

Les carports à auvent solaire fournissent un parking couvert pour le personnel et les visiteurs tout en optimisant les zones précédemment inutilisées. Dans le cadre d'un modèle d' « autoproduction, surplus vers le réseau », l'hôpital consomme la majeure partie de l'énergie solaire sur place, l'électricité excédentaire étant fournie au réseau local.

Ce projet illustre l'adoption croissante de solutions solaires distribuées dans le secteur des soins de santé en Chine, où la réduction des coûts énergétiques à long terme et la démonstration d'un leadership environnemental deviennent des priorités opérationnelles essentielles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869289/DMEGC_Solar_Powers_Largest_Local_Hospital_s_Switch_to_Solar_Energy.jpg