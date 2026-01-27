DMEGC Solar unterstützt die Umstellung des größten örtlichen Krankenhauses auf Solarenergie

JINHUA, China, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, ein laut Wood Mackenzie weltweit führender Hersteller von Solarmodulen, ist auch eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Hengdian Group, eines der größten Privatunternehmen Chinas. Das Unternehmen hat das Hengdian Wenrong Hospital, die größte medizinische Einrichtung in der Region, bei der Umstellung auf erneuerbare Energien mit der Inbetriebnahme einer dezentralen Solarstromanlage mit einer Leistung von 1,2 MW unterstützt. Die Anlage ist nun auf den Dächern des Krankenhauses und in Form von integrierten Solar-Carports in Betrieb und bietet dank fortschrittlicher Photovoltaik-Technologie ökologische und wirtschaftliche Vorteile.

Das Projekt, bei dem DMEGCs hocheffiziente bifaciale 635-Watt-Doppelglasmodule mit N-Typ-Zellenarchitektur zum Einsatz kommen, soll jährlich etwa 1,32 Millionen kWh sauberen Strom erzeugen. Über die 30-jährige Lebensdauer des Systems wird eine Gesamtproduktion von 39,6 Mio. kWh prognostiziert, wodurch die Netzabhängigkeit des Krankenhauses und die Betriebskosten erheblich reduziert werden.

Auch die Umweltvorteile sind beachtlich. Die Solaranlage wird die Kohlendioxidemissionen des Krankenhauses um schätzungsweise 754 Tonnen pro Jahrreduzieren - das entspricht der Pflanzung von 29.000 Bäumen- und damit direkt zu Chinas nationalem „Dual Carbon" -Ziel der Kohlenstoffspitze und Neutralität beitragen.

Dieses Projekt zeigt, wie Solarenergie nahtlos in kritische Infrastrukturen integriert werden kann, so ein Vertreter von DMEGC Solar. Durch die Kombination von Aufdach- und Carport-Anlagen hilft DMEGC Solar Einrichtungen wie dem Hengdian Wenrong Hospital, ihre Energiekosten zu senken, den Funktionsraum zu erweitern und ihre Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit zu erfüllen.

Die mit Solarzellen überdachten Carports bieten überdachte Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher und optimieren bisher ungenutzte Flächen. Im Rahmen eines „Selbsterzeugungsmodells mit Überschusseinspeisung" verbraucht das Krankenhaus den größten Teil des Solarstroms vor Ort und speist den überschüssigen Strom in das lokale Netz ein.

Das Projekt unterstreicht die wachsende Akzeptanz dezentraler Solarlösungen im chinesischen Gesundheitswesen, wo die Senkung langfristiger Energiekosten und die Demonstration von Umweltbewusstsein zu den wichtigsten betrieblichen Prioritäten gehören.

