DMEGC Solar alimente l'intégralité de sa production de module avec de l'énergie 100 % verte

Accélérer la transition : L'impulsion du fabricant de modules solaires pour parvenir à une installation zéro carbone et à un leadership solaire durable

DONGYANG, Chine, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'organisme de tests et de certification mondialement reconnu TÜV SÜD a récemment accordé à DMEGC Solar une certification confirmant sa consommation d'énergie 100 % renouvelable et ses émissions de gaz à effet de serre vérifiées. Il s'agit d'un grand pas de DMEGC Solar en direction de la mise en place d'une installation zéro carbone, démontrant l'engagement de la société à s'aligner sur les objectifs de la Chine en matière d'émissions maximales de carbone et de neutralité carbone et soulignant sa position de pionnier en matière de solutions solaires durables et bas carbone.

Au cours de l'évaluation, TÜV SÜD, s'appuyant sur la norme ISO 14064-3 : 2019 (Gaz à effet de serre — Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre), a entrepris des évaluations de documents et des audits de terrain sur les sites de fabrication de DMEGC Solar à Hengdian, dans le Qixian et le Sihong. Les résultats ont confirmé que ces installations étaient conformes aux normes d'émissions énoncées dans la norme ISO 14064-1 : 2018 pour l'exercice 2022. En outre, conformément aux protocoles de validation de la consommation d'énergies renouvelables, il a été établi que le site de fabrication de modules de Hengdian entre le 1er mai et le 31 août 2023, et que le site de fabrication de modules du Sihong entre le 1er janvier et le 31 août 2023, n'avaient utilisé que de l'électricité renouvelable, atteignant un taux d'utilisation d'énergie verte de 100 % dans leurs processus de production.

Pour atteindre l'objectif de 100 % d'électricité renouvelable, DMEGC Solar a mis l'accent sur le déploiement de panneaux photovoltaïques (PV) au sein de ses installations et sur l'approvisionnement en énergie durable auprès de fournisseurs régionaux. À l'heure actuelle, la capacité photovoltaïque liée au réseau du pôle de fabrication de DMEGC Solar s'élève à 51,46 MW, fournissant un total de 22,28 GWh d'électricité en autoconsommation. Parallèlement, il est prévu d'installer 44 MW d'installations PV sur le toit dans des sites stratégiques tels que ceux du Sihong, de Lianyungang et de Yibin. Au-delà de la production d'énergie renouvelable en interne, DMEGC Solar assure une empreinte énergétique renouvelable complète pour ses centrales de modules de Hengdian et du Sihong grâce à l'acquisition d'énergie verte fournie par le réseau et de certificats verts.

En pleine transition vers l'électricité renouvelable, DMEGC Solar optimise activement son empreinte énergétique. En tirant parti de la télémétrie avancée, comme les capteurs de pression et de température combinés avec un logiciel de contrôle, ils ont rationalisé la consommation d'énergie pour la climatisation, réalisant un gain d'efficacité de 12 %. L'intégration de compresseurs d'air centrifuges de pointe pour un approvisionnement en gaz consolidé a permis de réduire de 11,4 % la consommation d'énergie par unité de gaz consommée. De plus, DMEGC Solar a mis en place un protocole complet de gestion écologique axé sur les produits bas carbone. Cela couvre l'ensemble du cycle de vie des produits, de la conception aux processus de fabrication en passant par l'approvisionnement en matières premières et la logistique, galvanisant ainsi les partenaires en amont et en aval de la chaîne de valeur vers un effort collectif de réduction des émissions de carbone.

Garantir une électricité 100 % renouvelable pour la production de modules souligne l'engagement durable de DMEGC Solar en faveur de la neutralité carbone. À l'avenir, DMEGC Solar adoptera résolument les principes du développement durable, naviguera à travers les complexités et les perspectives découlant des changements climatiques, ne cessera d'affiner ses cadres de gestion environnementale et emploiera un éventail de stratégies écoénergétiques et de réduction du carbone. Leur transition proactive vers des pratiques de fabrication durables et bas carbone s'harmonise parfaitement avec les objectifs de la Chine en matière d'émissions maximales de carbone et de neutralité carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2234023/0926_100______EN.jpg

SOURCE DMEGC Solar