DMEGC Solar augmente les performances de l'Agri-PV avec des solutions de serres alimentées par le G12RT

JINHUA, Chine, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, un fabricant mondial de modules solaires de niveau 1, a récemment annoncé l'évolution de sa gamme Greenhouse, désormais disponible avec la cellule G12RT. Cette transition technologique marque une nouvelle étape dans le développement de solutions photovoltaïques dédiées aux applications Agri-PV, Horti-PV et aériennes.

Les modules de serres de DMEGC Solar, déjà déployés dans de nombreux projets agricoles et horticoles, étaient auparavant basés sur la technologie cellulaire M10RT. Avec l'introduction des cellules G12RT, largement reconnues et adoptées, DMEGC Solar fait progresser ses solutions de modules transparents tout en conservant les caractéristiques essentielles requises pour l'agriculture et l'horticulture.

Cette évolution tient ses promesses :

Puissance de sortie plus élevée par module

Un éventail beaucoup plus large de solutions disponibles

Amélioration de la compatibilité avec les architectures électriques modernes

Continuité industrielle et technologique avec le reste du portefeuille de modules de DMEGC Solar

La nouvelle génération de la gamme Greenhouse G12RT couvre désormais un large spectre de transmission lumineuse, de 2% à 50% de transparence, permettant aux utilisateurs d'ajuster finement l'équilibre entre les besoins agronomiques en lumière et les objectifs de production électrique.

Selon la configuration, la gamme offre :

Modules à haute transmission pour les cultures exigeantes en lumière

Solutions intermédiaires conciliant les besoins agronomiques et le rendement énergétique

Modules à faible transmission et à forte puissance pour les projets visant à améliorer la production d'électricité sur les toits des serres

Ainsi, la transparence n'est plus une fin en soi mais devient un paramètre de conception - ajustable en fonction du type de culture, du climat, de la structure de la serre et des objectifs de l'opérateur.

Les modules de serre G12RT conservent les fondamentaux techniques qui ont fait la robustesse de la gamme :

Technologie bifaciale de type N

Construction verre-verre adaptée aux environnements agricoles

Haute résistance mécanique, compatible avec les exigences climatiques et structurelles des serres

Architectures électriques différenciées en fonction des niveaux de puissance, facilitant la gestion de l'ombrage partiel inhérent aux structures des serres

Cette conception permet une intégration directe dans les serres nouvellement construites ou rénovées, sans compromettre les principes agronomiques ou les pratiques de culture.

Avec le passage de M10RT à G12RT, DMEGC Solar n'introduit pas une rupture mais une évolution contrôlée de sa gamme de serres. Cette transition reflète un engagement en faveur de la longévité technologique, offrant aux développeurs, aux agriculteurs et aux investisseurs une solution alignée sur les normes photovoltaïques actuelles tout en restant spécifiquement conçue pour l'agriculture sous serre.