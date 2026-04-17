- DMEGC Solar impulsa el rendimiento de la energía fotovoltaica agrícola con soluciones de invernadero alimentadas por G12RT

JINHUA, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, fabricante líder mundial de módulos solares, anunció recientemente la evolución de su gama Greenhouse, ahora disponible con la célula G12RT. Esta transición tecnológica marca un nuevo hito en el desarrollo de soluciones fotovoltaicas específicas para aplicaciones agrícolas, hortícolas y aéreas.

Los módulos Greenhouse de DMEGC Solar, ya implementados en numerosos proyectos agrícolas y hortícolas, se basaban anteriormente en la tecnología de células M10RT. Con la introducción de las células G12RT, ampliamente reconocidas y adoptadas, DMEGC Solar está mejorando sus soluciones de módulos transparentes, manteniendo las características esenciales para su uso en agricultura y horticultura.

Esta evolución ofrece:

Mayor potencia de salida por módulo

Una variedad significativamente más amplia de soluciones disponibles

Mayor compatibilidad con las arquitecturas eléctricas modernas

Continuidad industrial y tecnológica con el resto de la cartera de módulos de DMEGC Solar

La nueva generación Greenhouse G12RT abarca ahora un amplio espectro de transmisión de luz, desde un 2 hasta un 50 % de transparencia, lo que permite a los usuarios ajustar con precisión el equilibrio entre las necesidades de luz agronómica y los objetivos de producción eléctrica.

Según la configuración, la gama ofrece:

Módulos de alta transmisión para cultivos que requieren mucha luz

Soluciones intermedias que equilibran las necesidades agronómicas y el rendimiento energético

Módulos de baja transmisión y alta potencia para proyectos que buscan una mayor generación de energía en techos de invernaderos

De este modo, la transparencia deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un parámetro de diseño, ajustable según el tipo de cultivo, el clima, la estructura del invernadero y los objetivos del operador.

Los módulos Greenhouse G12RT conservan los fundamentos técnicos que han hecho que la gama sea robusta:

Tecnología bifacial tipo N

Construcción de vidrio-vidrio apta para entornos agrícolas

Alta resistencia mecánica, compatible con las exigencias climáticas y estructurales de los invernaderos

Arquitecturas eléctricas diferenciadas según los niveles de potencia, que facilitan la gestión del sombreado parcial propio de las estructuras de invernadero

Este diseño permite la integración directa en invernaderos de nueva construcción o renovados, sin comprometer los principios agronómicos ni las prácticas de cultivo.

Con el cambio de M10RT a G12RT, DMEGC Solar no introduce una disrupción, sino una evolución controlada de su gama para invernaderos. Esta transición refleja un compromiso con la longevidad tecnológica, ofreciendo a desarrolladores, agricultores e inversores una solución alineada con los estándares fotovoltaicos actuales, a la vez que sigue estando diseñada específicamente para la agricultura en invernaderos.