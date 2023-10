DMEGC Solar établit une référence mondiale : l'usine de Sihong obtient la première certification zéro carbone quatre étoiles du secteur photovoltaïque par TÜV SÜD

HENGDIAN, Chine, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'usine de DMEGC Solar à Sihong, dans la province de Jiangsu, a été nommée Usine zéro carbone par TÜV SÜD le 16 octobre, marquant un accomplissement historique en tant que premier fabricant photovoltaïque (PV) à recevoir une reconnaissance zéro carbone de la part de l'organisme de certification. Cette reconnaissance souligne l'engagement de DMEGC Solar en faveur de la conservation de l'énergie et de la réduction des émissions, suite à la production de modules utilisant 100 % d'énergie renouvelable en septembre.

TÜV SÜD, l'une des premières agences autorisées par la China Energy Conservation Association (CECA) à certifier les usines zéro carbone, a procédé à une évaluation approfondie et systématique de l'usine Sihong de DMEGC Solar en utilisant les dernières spécifications d'évaluation des usines zéro carbone (T/CECA-G 0171-2022). L'évaluation a confirmé que l'usine de Sihong affiche une compensation de 99 % des gaz à effet de serre et qu'elle est entièrement alimentée par de l'électricité renouvelable. Ces résultats permettent à l'usine d'être qualifiée d'usine zéro carbone de type I à quatre étoiles (Type I Four-Star Zero Carbon Factory), ce qui conforte sa position de précurseur dans le secteur photovoltaïque.

DMEGC Solar a signé un accord de coopération stratégique avec TÜV SÜD fin juillet 2023, axé sur la neutralité carbone et les usines zéro carbone. Après avoir fixé cet objectif ambitieux, le fabricant de modules solaires s'est lancé dans une série d'initiatives avant-gardistes visant à réduire les émissions de carbone, notamment le lancement d'une plateforme de gestion numérique intelligente sophistiquée, l'affinement du mix énergétique et l'exploitation des énergies renouvelables associée à des stratégies de compensation des émissions de carbone. En outre, l'entreprise a intégré un système de production d'énergie distribuée dans ses installations afin d'amplifier l'adoption d'une électricité propre. En modernisant les équipements et en instituant des contrôles opérationnels précis, elle a rationalisé les processus afin de réaliser des économies et d'augmenter l'efficacité. Son approche globale s'étend à rendre l'infrastructure de ses usines, de ses complexes de bureaux et de ses parcs écologique, tout en adoptant des protocoles de recyclage des déchets et des mécanismes de récupération des ressources renforcés.

L'usine de Sihong, reconnue comme une usine verte de la province de Jiangsu et ayant reçu la certification française Certisolis pour sa faible empreinte carbone, est en passe de devenir une usine zéro carbone. En septembre, l'usine a atteint une production d'énergie renouvelable de 100 % pour tous les modules photovoltaïques, ce qui constitue une étape importante vers son objectif de neutralité carbone. Grâce à des modifications visant à économiser l'énergie, telles que l'amélioration des sections laminées et des rideaux d'air dans les systèmes de récupération de la chaleur d'échappement, l'usine peut économiser jusqu'à 870 000 kWh d'électricité par an, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone de 594 tonnes et évitant la consommation de 254 tonnes de charbon. Cette réussite reflète l'engagement durable de l'entreprise et les efforts rigoureux qu'elle a déployés au cours des derniers mois.

DMEGC Solar, l'un des principaux fabricants de modules photovoltaïques à haut rendement, donne la priorité aux pratiques écologiques, à faible émission de carbone et durables. Depuis 2013, l'entreprise est pionnière dans l'intégration de systèmes photovoltaïques distribués sur ses principaux sites de production. À l'avenir, DMEGC Solar a l'intention d'ajouter 44 MW de capacité photovoltaïque en toiture à ses usines de Sihong, Lianyungang et Yibin. DMEGC Solar est l'un des premiers producteurs de modules photovoltaïques au monde à avoir reçu la certification française de faible émission de carbone. En outre, les premiers produits photovoltaïques de la société ont été reconnus comme des produits de conception écologique en Chine. Avec ces réalisations, DMEGC Solar s'engage à alimenter l'ensemble de sa production de modules avec de l'énergie 100 % renouvelable.

Cette certification souligne l'engagement de DMEGC Solar à mettre en place un système de gestion de l'énergie robuste et efficace, fondé sur des données scientifiques, et à servir de référence pour les pratiques de conservation de l'énergie et de la réduction des émissions dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque et dans le secteur manufacturier au sens large. L'entreprise est prête à poursuivre l'évolution écologique du secteur, à renforcer sa position en tant que leader soucieux des émissions de carbone et à faire progresser l'industrie grâce à des solutions énergétiques durables.

