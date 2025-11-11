Neue ultrahocheffiziente PV-Module von DMEGC Solar durch TÜV SÜD zertifiziert

JINHUA, China, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 3. November erhielt der Tier-1-PV-Modulhersteller DMEGC Solar die neuesten Zertifikate nach IEC 61215 und IEC 61730 von der Zertifizierungsstelle TÜV SÜD. Der Geltungsbereich dieser Zertifizierung umfasst die mit modernster Technologie hergestellten Produkte der Ultra-High-Power-Module.

DMEGC Solar's New Ultra-High-Efficiency PV Modules Certified by TÜV SÜD

Die hochgelobte Infinity G12RT-B66-Serie, die in der Zertifizierung enthalten ist, verfügt über eine goldene Größe von 2382 mm x 1134 mm, wodurch sie sehr beliebt für Großanlagen ist und sich auch für Aufdachprojekte eignet. DMEGC Solar ist das erste Unternehmen in der PV-Branche, das einen neuen Ansatz zur Anwendung der CJ-Technologie (Cemented Joint) bei der Modulentwicklung verfolgt. Bei dieser Technologie wird Butyl Sealant als Verkapselungsmaterial zwischen den Zellen und dem Rahmen verwendet, was die Leistung und Zuverlässigkeit der Module deutlich erhöht.

Laut Zertifikat des TÜV SÜD erreicht das Modul G12RT-B66 eine maximale Leistung von beeindruckenden 655 W. In der Top-Module-Liste von TaiyangNews vom Oktober belegt dieses Modul mit einer Massenproduktionsleistung von 635 W den fünften Platz und liegt damit nur geringfügig hinter den teureren BC- und HJT-Modulen. Im Hinblick auf die BOS-Kosten und LCOE des Projekts könnte es derzeit die beste PV-Moduloption für Projektentwickler und Betreiber sein. DMEGC Solar rechnet damit, dieses Modul mit einer Leistung von 650 W im ersten Quartal 2026 in Serie zu produzieren und auszuliefern, was seine Vorteile bei der Systemstromerzeugung auf der Grundlage seiner hohen Zuverlässigkeit weiter stärken wird.

Es ist erwähnenswert, dass die Cemented-Joint-Technologie mit den derzeit populären Technologien wie BC, Multi-Cutting und Full-Screen kompatibel ist. Die Produkt- und F&E-Teams von DMEGC gaben bekannt, dass sie mehrere Zell- und Modultechnologien erforschen und in naher Zukunft eine oder zwei davon anwenden werden. Dies eröffnet weitere Möglichkeiten für noch höhere Leistungen und bringt weitere Vorfreude auf den Markt.

Zusätzlich zu dieser TÜV SÜD-Zertifizierung haben die CJ-Module auch erweiterte Tests wie DH2000 im internen PV-Labor bestanden, wobei die Ergebnisse besser waren als bei früheren konventionellen Modulen, was die Zuverlässigkeit der Technologie weiter bestätigt.

DMEGC Solar ist einer der wenigen Modulhersteller, die von BNEF, S&P und SMM gleichzeitig als Tier 1 eingestuft werden. Die Module der Infinity-Serie sind bekannt für ihr vielfältiges Produktportfolio, ihre hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Ästhetik sowie für ihre anspruchsvollen Zertifizierungen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit und ESG. Das globale Energieforschungsunternehmen Wood Mackenzie hat DMEGC Solar in seiner veröffentlichten Rangliste der globalen Solarmodulhersteller 2025 auf Platz fünf gesetzt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2818289/DMEGC_Solar_s_New_Ultra_High_Efficiency_PV_Modules_Certified_by_T_V_S_D.jpg