Les nouveaux modules photovoltaïques à très haut rendement de DMEGC Solar certifiés par TÜV SÜD

JINHUA, Chine, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 3 novembre, le fabricant de modules PV de niveau 1 DMEGC Solar a reçu les derniers certificats CEI 61215 et CEI 61730 de l'organisme de certification TÜV SÜD. Cette certification couvre les modules de très haute puissance fabriqués à l'aide des technologies les plus récentes.

DMEGC Solar's New Ultra-High-Efficiency PV Modules Certified by TÜV SÜD

La fameuse gamme Infinity G12RT-B66 incluse dans la certification se caractérise par une taille optimisée de 2382 mm x 1134 mm, ce qui la rend très populaire pour les installations à grande échelle et les toitures. DMEGC Solar est la première entreprise de l'industrie photovoltaïque à adopter une nouvelle approche pour appliquer la technologie CJ (Cemented Joint) à la conception des modules. Cette technologie utilise du mastic butyle comme matériau d'encapsulation entre les cellules et le cadre, ce qui améliore considérablement la puissance et la fiabilité du module.

Conformément au certificat délivré par TÜV SÜD, le module G12RT-B66 atteint une puissance maximale impressionnante de 655 W. Dans la liste des meilleurs modules établie par TaiyangNews en octobre, ce module est classé cinquième avec une puissance de production de masse de 635 W, à peine inférieure à celle des modules BC et HJT, qui sont plus onéreux. En termes de coût d'équilibre du système et de de coût actualisé de production d'énergie du projet, ce module pourrait actuellement être la meilleure option de module photovoltaïque pour les développeurs et les opérateurs de projets. DMEGC Solar prévoit de produire en masse et d'expédier ce module de 650 W au premier trimestre 2026, ce qui renforcera encore ses avantages en matière de production d'électricité, en s'appuyant sur sa grande fiabilité.

Il convient de noter que la technologie du joint cimenté est compatible avec les technologies actuellement en vogue telles que le BC, la coupe multiple et le plein écran. Les équipes de produits et de recherche et développement de DMEGC ont révélé qu'elles étudiaient plusieurs technologies de cellules et de modules et qu'elles en appliqueraient une ou deux dans un avenir proche. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour une puissance encore plus élevée et permet d'anticiper le marché.

Outre la certification TÜV SÜD, les modules CJ ont également passé des tests étendus tels que le DH2000 dans un laboratoire PV interne, avec des résultats supérieurs à ceux des modules conventionnels précédents, confirmant ainsi la fiabilité de la technologie.

DMEGC Solar est l'un des rares fabricants de modules à être simultanément classé au niveau 1 par BNEF, S&P et SMM. Les modules de la gamme Infinity sont réputés pour leur diversité, leur efficacité élevée, leur fiabilité, leur esthétique et leurs certifications de haut niveau en matière de faible émission de carbone et d'environnement, de développement durable et de gouvernance. Le cabinet de recherche énergétique Wood Mackenzie a classé DMEGC Solar à la cinquième place dans son classement mondial des fabricants de modules solaires pour 2025.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2818289/DMEGC_Solar_s_New_Ultra_High_Efficiency_PV_Modules_Certified_by_T_V_S_D.jpg