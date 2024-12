DMEGC Solar présente un nouveau module convivial pour l'installateur

DONGYANG, Chine, 19 décembre, 2024 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar a le plaisir de présenter le nouveau membre innovant de la série Infinity : le DMxxxM10T-B32HBT module à double vitrage dans un design compact et facile à installer. Spécialement conçu pour les maisons individuelles et les espaces de toit limités, ce module, avec sa structure de verre éprouvée de 2 x 2 mm, ses dimensions de 1542 x 766 x 30 mm et son faible poids de seulement 15,3 kg, permet une utilisation optimale de l'espace de toit en utilisant les dernières technologies de modules avec la cellule TOC de type N. Les modules devraient être disponibles à partir de fin mars/début avril 2025.

DMEGC Solar Introduces New Installer Friendly Module

Conception compacte et facile à installer

Par rapport aux modules conventionnels, qui pèsent généralement entre 22 et 25 kg et mesurent 1762 x 1134 mm, ce module établit de nouvelles normes en matière de manipulation et d'installation. Il réduit considérablement les exigences physiques de l'installation. La conception plus légère et plus compacte facilite le travail quotidien des installateurs, en particulier sur les pentes de toit existantes dans les maisons unifamiliales où les conditions d'installation sont difficiles. Ces caractéristiques contribuent à la santé et aux performances à long terme des travailleurs qualifiés qui sont le moteur de la transition énergétique.

Flexibilité et efficacité élevées

Le DMxxxM10T-B32HBT offre également une grande flexibilité et une grande efficacité, en particulier pour les villas urbaines avec des toits en croupe. En augmentant la couverture de la toiture photovoltaïque jusqu'à +2 kW par rapport aux modules typiques de 54, il permet une couverture plus flexible de la toiture.

Durabilité et résistance mécanique

La conception innovante avec une géométrie de cadre optimisée assure une durabilité exceptionnelle et donne au module une grande stabilité avec des charges nominales allant jusqu'à +8100 Pa de charge de pression et -4000 Pa de charge d'aspiration. Cette robustesse garantit une fiabilité à long terme et une résistance aux conditions météorologiques extrêmes telles que la neige et le vent.

Durabilité et certifications

Le module est très performant et respectueux de l'environnement, il répond à des critères ESG stricts, à des composants sans PFAS et à des tests de stress à long terme avec une chaîne d'approvisionnement transparente.

Garantie et fiabilité

Le module est couvert par une garantie produit de 25 ans et une garantie de performance linéaire de 30 ans.

Avec le DMxxxM10T-B32HBT, DMEGC Solar établit de nouveaux standards dans le domaine du photovoltaïque et offre - enfin pour certains installateurs - une solution produit très intéressante sur le marché des fabricants TOP10 Tier 1. Ses dimensions en font également un point de départ intéressant pour les systèmes de repowering. Le nouveau module solaire DMEGC allie efficacité maximale, facilité d'utilisation et responsabilité environnementale, ce qui en fait un excellent cadeau de Noël pour les clients et les installateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2583959/cover_image.jpg