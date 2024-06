DMEGC Solar récompensé par EUPD Research pour ses modules photovoltaïques de la plus grande marque en Suède en 2024

DONGYANG, Chine, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 juin, lors du salon Intersolar 2024 qui s'est tenu à Munich, DMEGC Solar s'est vu décerner le titre de " Top Brand PV Modules Sweden 2024 " par EUPD Research. Cette distinction en dit long sur la notoriété de la marque DMEGC et sur son réseau de distribution parmi les installateurs du marché régional, et témoigne de la qualité de ses produits, de ses opérations et de ses services dans toute l'Europe.

DMEGC Solar awarded EUPD Research Top Brand PV Modules Sweden 2024 at Intersolar

EUPD Research est un organisme mondial de recherche et de certification dans le domaine du photovoltaïque, bien connu pour son attitude rigoureuse dans l'industrie. Le "Top PV Brands" est basé sur les données d'études de marché à long terme et le modèle d'évaluation d'EUPD Research, sur des recherches approfondies sur les installateurs professionnels et les distributeurs, et sur une analyse de multiples dimensions telles que l'influence de la marque, le niveau de recommandation et la distribution sur le marché.

DMEGC Solar est depuis longtemps apprécié par l'industrie photovoltaïque et les institutions financières internationales pour l'excellente fiabilité de ses produits, leur durabilité et leur rentabilité. Jusqu'à présent, l'EUPD Research lui a décerné le titre de "Top PV Brand" (meilleure marque de produits photovoltaïques) pendant sept années consécutives. L'entreprise a également reçu le prix Kiwa PVEL PV Module Top Performer lors du salon Intersolar le 19 juin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445048/DMEGC_Solar_awarded_EUPD_Research_Top_Brand_PV_Modules_Sweden.jpg