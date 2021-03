Do rodiny notebooků značky Teclast přibyla nová prémiová řada TBOLT

Hlavním tahákem notebooku Tbolt 10 DG je exkluzivní grafická karta Iris Xe Max firmy Intel, která je též známá pod označením DG1. Po desítkách let se jedná o vůbec první diskrétní grafický čip firmy Intel. Spolu se značkami Acer a Asus je firma Teclast jedním z prvních partnerů, kteří tuto kartu představí ve svých noteboocích a Intel tak vstupuje na trh grafických karet GPU, kterému v současné době vládnou značky AMD a Nvidia. Grafická karta Iris Xe Max využívá novou architekturu Xe a nabízí 96 EU (Execution Units) a 4GB 128bit LPDDR4X-4266 video paměť. Karta GPU je navržena tak, aby vynikla zejména při náročných operacích v souvislosti s tvorbou obsahu, jako je například kódování videa nebo úprava fotografií. Celkový výkon této karty by měl být o něco lepší než u karty MX350 značky Nvidia.

Co se týče procesoru (CPU), notebook Tbolt 10 DG je osazen procesorem Intel Core i7-10510U, který využívá technologii 14 nm, má 4 jádra a 8 vláken a taktovací frekvenci až 4,9GHz. Je to vůbec poprvé co firma Teclast ve svých produktech používá procesor Core i7, což představuje obrovský krok vpřed oproti předchozím modelům notebooků s méně výkonnými procesory Intel Celeron.

Co se týče designu a provedení má notebook Tbolt 10 DG prakticky bezrámečkový displej o uhlopříčce 15,6 palců, což nabízí skvělé herní zážitky. Tělo notebooku je celokovové a velmi tenké a váží pouhých 1,8 kg, což je na 15palcový laptop skvělé. Chlazení zajišťují 2 ventilátory a 2 tepelné trubice, spolu se speciální chladící technologií Surround Intake Cooling firmy Teclast, což by mělo zajistit dokonalé chlazení notebooku i při větší zátěži.

Prodej notebooku Tbolt 10 DG byl zahájen na čínské obchodní platformě Pinduoduo a očekává se, že již v dubnu bude k dispozici v prodejních sítích Amazon, Aliexpress a Lazada. Více informací získáte na webové stránce: https://www.teclast.com/en/zt/nb/TBOLT/10DG/

