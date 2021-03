Rodzina laptopów Teclast powiększa się o nową linię TBOLT Premium

Główną cechą Tbolt 10 DG jest unikalna karta graficzna Intel Iris Xe Max, znana również jako DG1. Jest to pierwszy od dziesięcioleci niezależny procesor graficzny firmy Intel. Obok marek takich jak Acer i Asus, Teclast jest jednym z pierwszych partnerów, którzy zaprezentowali tę kartę, zaznaczając tym samym wejście Intela na rynek procesorów graficznych, który jest obecnie zdominowany przez AMD i Nvidię. Iris Xe Max wykorzystuje nową architekturę Xe i będzie wyposażony w 96 jednostek wykonawczych oraz 4GB 128-bitowej pamięci wideo LPDDR4X-4266. Procesor ten ma zapewnić przewagę w zadaniach związanych z tworzeniem treści, takich jak kodowanie wideo i edycja zdjęć. Generalnie jego wydajność będzie nieznacznie przewyższać MX350 firmy Nvidia.

Pod względem procesorowym Tbolt 10 DG wyposażony jest w procesor Intel Core i7-10510U. Wykorzystuje on proces 14nm, posiada 4 rdzenie i 8 wątków, a jego częstotliwość Turbo Boost wynosi 4.9GHz. Tym samym Teclast po raz pierwszy zastosował Core i7, co jest znaczącym krokiem naprzód w stosunku do poprzednich modeli firmy wyposażonych w procesory Intel Celeron o niskiej mocy.

Jeśli chodzi o budowę i wzornictwo, Tbolt 10 DG wyposażony jest w 15,6-calowy, niemal bezramkowy wyświetlacz, gwarantujący entuzjastom gier wciągającą rozgrywkę. Charakteryzuje się cienką, w pełni metalową obudową i waży zaledwie 1,8 kg, co stanowi naprawdę niewielką wagę jak na 15-calowy laptop. Wewnątrz znajdują się 2 wentylatory i 2 rurki termiczne z tzw. systemem Surround Intake Cooling, który umożliwia odpowiednie chłodzenie laptopa nawet przy dużym obciążeniu systemu.

Tbolt 10 DG został zaprezentowany na chińskiej platformie handlowej Pinduoduo i spodziewany jest w kwietniu na Amazon, Aliexpress, Lazada. Więcej informacji na: https://www.teclast.com/en/zt/nb/TBOLT/10DG/

Teclast

Od 1999 roku Teclast zajmuje się dostarczaniem produktów, które sprawiają, że życie ich użytkowników może stać się znacznie inteligentniejsze. Zapraszamy do dołączenia do grona około 100 milionów użytkowników.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1473933/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1472917/teclast_Logo.jpg

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Stefan Li

e-mail: [email protected]

tel. +86-13059183914

www.teclast.com



SOURCE Teclast