Doce, Doce vitória! O Torneio All Stars Candy Crush® anuncia os vencedores, com o competidor brasileiro superando milhões de jogadores e alcançando o quarto lugar

Jay, de 51 anos, de Nova York , superou milhões de jogadores Candy Crush Saga ® de todo o mundo, recebendo assim o convite para a final onde foi coroado Candy Crush All Star 2023, ganhando US$ 100.000 dólares

Kamylla, de 32 anos, de Goiás, levou para casa US$ 25.000 dólares

Uma final altamente competitiva do Torneio Candy Crush® All Stars em Londres viu os três primeiros jogadores ganharem um anel exclusivo do campeonato, projetado pelo joalheiro de celebridades, Icebox

NOVA YORK, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma batalha épica dos polegares, o Candy Crush Saga coroou seu campeão All Stars supremo após uma final ao vivo em Londres para o maior prêmio em jogos casuais para dispositivos móveis.

Jay, de 51anos, de Nova York, foi nomeado Candy Crush All Star 2023, levando para casa US$ 100.000 dólares e um anel de campeonato fantástico, especialmente criado pelo joalheiro de celebridades, Icebox, depois de coletar a maioria dos Doces Estrela roxos em uma intensa batalha frente a frente para vencer.

Candy Crush Saga® Campeonato All Stars de Anéis (PRNewsfoto/King)

Jay venceu Kamylla, de 32anos, de Crixás, Goiás, Brasil, que proporcionou uma dura competição o tempo todo. Kamylla, uma amante da natureza e dos animais que possui dois cães adotados, passou pelas duas primeiras rodadas antes de se soltar na semifinal para terminar em quarto lugar geral. Ela levou para casa US$ 25.000 dólares, que ela pode utilizar em seus estudos atuais de Inglês e Espanhol.

Cole e Fran, que ficaram em segundo e terceiro lugar entre o grupo de dez finalistas de três continentes, ganharam respectivamente US$ 50.000 e US$ 30.000 dólares, juntamente com os anéis de vice-campeão.

Projetado especialmente para o torneio pelo renomado joalheiro de Atlanta, Icebox - que fez anéis de campeonato para alguns dos maiores nomes do esporte - os três anéis, no valor de mais de US$ 75.000 dólares no total, são adornados com joias raras inspiradas nos doces icônicos do jogo. Pingando em Ametistas, Safiras Amarelas e Laranja, Rubis, Topázio Azul e Turmalina Marrom, eles são inseridos em uma estrutura personalizada de ouro 14K com detalhes em formato de gotas de doces, criando uma sensação de cores vibrantes.

A entrada gratuita do torneio Candy Crush All Stars, realizado para marcar o 20º aniversário do desenvolvedor do jogo, King, estendeu-se por dois meses com quartas e semifinais realizadas para reduzir a competição aos dez melhores. Para receber um convite para a final, os competidores precisavam avançar pelas etapas do torneio coletando o máximo possível de Doces Estrela roxos.

Para comemorar, os finalistas, juntamente com um convidado de sua escolha, desfrutaram de uma viagem com todas as despesas pagas a Londres e um jantar de vitória. A experiência única de vida também incluiu uma estadia de uma semana em um quarto cristalizado em um hotel de luxo em Londres, bem como uma excursão "por trás da cortina de doces" da sede da King's London.

No evento final ao vivo, os finalistas vestiram as jaquetas varsity do Candy Crush e foram recebidos em um tapete roxo onde foram aplaudidos antes de competir com outros finalistas All Star do Candy Crush.

Todd Green, gerente geral da franquia Candy Crush, disse: "A qualidade excepcional do jogo em todas as etapas do torneio e especialmente na final ao vivo foi simplesmente incrível, e ficamos muito felizes em coroar Jay como nosso merecido vencedor e campeão supremo do Candy Crush All Stars. Kamylla foi uma competidora forte que manteve a calma durante a final tensa.

"Para muitos jogadores, oCandy Crush Saga representa uma maneira colorida e divertida de passar o tempo, mas temos uma grande quantidade de fãs leais que adoram investir tempo e dedicação para se tornar um verdadeiro All Star."

O Candy Crush Saga está disponível para baixar e jogar gratuitamente em iOS e Android. Para saber mais sobre o jogo para celular, visite: www.candycrushsaga.com

Sobre a King

Com a missão de Tornar o Mundo Divertido, a King é uma empresa líder em entretenimento interativo e criadora da franquia mundialmente famosa Candy Crush, bem como outros sucessos de jogos para celular, incluindo Farm Heroes Saga. Candy Crush é a franquia de maior bilheteria nas lojas de aplicativos dos EUA, uma posição que ocupou nos últimos cinco anos, além disso, os jogos da King estão sendo jogados por 243 milhões de usuários ativos mensais desde o primeiro trimestre de 2023. King, uma parte da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), tem estúdios de jogos em Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona e Berlim e escritórios em São Francisco, Nova York, Los Angeles e Malta. Mais informações podem ser encontradas em King.com ou nos acompanhando no Linkedin, @lifeatking no Instagram, ou @king_games no Twitter.

© 2023 King.com Ltd. King, o logotipo da coroa King, Candy Crush, personagem Tiffi, Candy Crush Saga e marcas relacionadas são marcas registradas da King.com Ltd e/ou entidades relacionadas.

Os termos e condições da competição All Stars podem ser encontrados aqui: https://candycrush-saga.web.app/pages/all_stars_terms

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089977/Photo_Credit__Icebox_King.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2035647/CCS_and_ALL_STARS_LOGO_2023_100_Logo.jpg

FONTE King

SOURCE King