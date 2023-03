Documentário da Huawei foca na carreira de mulheres em Tecnologia da Informação

"A História de Letícia" foi exibido durante o prêmio Mulheres Exponenciais, do Grupo Esfera Brasil

SÃO PAULO, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Para Leticia de Oliveira, filha de um administrador de empresas de São Paulo, a carreira de tecnologia na Huawei foi inesperada.

"Nenhuma mulher próxima a mim havia trabalhado com tecnologia. Então, a realidade desse trabalho era muito distante", disse a jovem gerente de projetos na casa dos 20 anos, que agora trabalha na entrega de soluções de telecom na Huawei, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes.

Sua história foi exibida, por meio de um documentário, na noite de segunda-feira, 20 de março de 2023, na cerimônia de premiação "Mulheres Exponenciais", realizada pelo Grupo Esfera Brasil e Conecta. O evento reuniu lideranças femininas como Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, e Lygia da Veiga Pereira, uma das mais renomadas geneticistas do mundo.

No documentário, a orgulhosa Leticia observou: "Um espelho é o que precisamos".

A história de Leticia começou quando ela ingressou no imersivo programa de intercâmbio Seeds for the Future da Huawei, que oferece bolsas de estudos para estudantes para uma viagem de duas semanas à sede da empresa em Shenzhen, o centro tecnológico da China.

Letícia viajou quando ainda estava na faculdade. Ela também era estagiária na Huawei na época. Juntamente com os outros alunos do projeto Seeds for the Future, ela passou a maior parte das duas semanas no vasto campus da Huawei recebendo treinamento e conversando com pessoas da empresa. Ela também teve a chance de visitar outras empresas de tecnologia e outras cidades.

"Foi quando ouvi falar pela primeira vez do Seeds for the Future e tive a chance de ir para a China", disse ela. "Ouvimos falar de novas tecnologias como o 5G, mas realmente ir lá e ver tudo de perto foi muito importante para a minha carreira."

Seeds for the Future

A Huawei lançou o Seeds for the Future como sua principal iniciativa de talentos em 2008, começando com um programa piloto na Tailândia. O programa foi então ampliado para abranger cada vez mais países, tendo um impacto cada vez mais evidente na inserção de mulheres no mercado de trabalho de tecnologia. O programa beneficiou dezenas de milhares de estudantes de mais de 120 países.

O programa chegou à América Latina e Caribe em 2014, quando foi introduzido na Colômbia. Desde então, expandiu-se para 20 países da região, oferecendo bolsas de estudos para cerca de 2.000 alunos.

Fernanda Calandrino, Diretora de Contratos da Huawei Brasil, disse que o programa visa proporcionar "a mais pessoas acesso à informação e treinamento". Com o documentário, a Huawei espera mostrar a importância da informação e da capacitação para o desenvolvimento do setor de TIC, principalmente quando se trata de mulheres jovens.

Como líder global em tecnologias digitais com uma política de longo prazo de investimento intensivo em Pesquisa e Desenvolvimento, a Huawei fez da capacitação de talentos digitais um de seus principais focos em termos de responsabilidade social corporativa.

"Somos uma empresa de tecnologia e queremos que nossos compromissos sejam sólidos. O desenvolvimento de talentos digitais é um desses compromissos, pois somos antes de tudo uma empresa de tecnologia", disse Michael Chen, diretor de comunicações corporativas da Huawei América Latina.

A Huawei também administra a ICT Academy, uma iniciativa de parceria destinada a apoiar universidades e faculdades com programas de capacitação e certificação de habilidades digitais. Por meio dessa iniciativa, a Huawei trabalha atualmente em conjunto com mais de 400 universidades na América Latina e no Caribe.

Além disso, a Huawei realiza o ICT Competition, uma competição global onde equipes de estudantes de todo o mundo têm a chance de testar seus conhecimentos em áreas como nuvem, conectividade e IA.

Nos últimos anos, a empresa investiu ou patrocinou programas que visam reduzir as lacunas digitais na América Latina e no Caribe, incluindo as diferenças de gênero. A Huawei também trabalha em conjunto com diversos parceiros para lançar programas que beneficiam milhares de pessoas.

Women in Tech

Women in Tech é uma iniciativa da Huawei que visa promover a inclusão de profissionais e a formação de lideranças femininas no setor de Tecnologias de Informação e Comunicação. No Brasil, a iniciativa abrange ações como o programa "Meninas do Futuro", realizado em parceria com o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), que visa incentivar meninas de famílias de baixa renda a seguir carreira nas áreas de TIC.

Aos 15 anos, em média, apenas 0,5% das meninas querem se tornar profissionais de TIC. Além disso, apenas um terço dos cargos de gestão no setor de TIC são ocupados por mulheres, e apenas 5% dos presidentes e CEOs de empresas no topo da pirâmide empresarial são mulheres. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que apenas 15% dos estudantes de computação e TIC no Brasil são mulheres.

Por meio do Women in Tech, a Huawei pretende apoiar cerca de 5 milhões de mulheres brasileiras, contribuindo com sua educação por meio do acesso às plataformas digitais. Essas plataformas oferecem cursos, treinamentos, aulas, debates e entrevistas relacionados ao mercado de trabalho, soft skills e tecnologia.

Muitas funcionárias da Huawei aderiram a essas iniciativas para promover a inclusão de mais mulheres no mercado de trabalho de tecnologia, incluindo Fernanda, que está na Huawei Brasil há cerca de 20 anos e agora é uma das principais especialistas e executivas da empresa.

Letícia também participa de programas voltados para a promoção da inclusão digital nas comunidades locais, que incluem grupos de trabalho e visitas aos bairros correspondentes.

"A Huawei busca promover iniciativas que visam desenvolver lideranças femininas no mercado de tecnologia por meio de projetos de educação, a fim de aumentar a diversidade no setor e capacitar jovens profissionais para ingressar na economia digital", disse Sun Baocheng, CEO da Huawei Brasil.

Para assistir ao documentário A História de Letícia, acesse: https://www.huawei.com/en/media-center/our-value/brazil-leticia

