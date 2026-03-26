DoGo Power a lancé la solution GFM Smart PV& ESS dans le cadre d'un scénario complet

JOHANNESBURG, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 25 mars, DoGo Power a organisé avec succès un atelier présentant sa solution GFM Smart PV & ESS à Solar & Energy Storage Live Africa 2026 ! Les participants ont assisté à l'avancée stratégique de DoGo Power sur le marché africain.

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M. William, vice-président de DoGo Power, a commencé par donner une vue d'ensemble de la stratégie de l'entreprise dans le domaine des solutions GFM Smart PV & ESS et de son approche localisée du marché sud-africain. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à favoriser la transformation énergétique régionale par le biais de la technologie.

Ensuite, Dhevan Pillay, PDG de la société de conseil LTM Energy, a parlé de l'état actuel de l'industrie sud-africaine du stockage de l'énergie et de ses possibilités de développement. Il a expliqué comment la solution GFM Smart PV&ESS pouvait être appliquée sur le marché local.

Lors de la session de lancement de la solution, l'équipe de DoGo Power a présenté la solution GFM Smart PV & ESS. Conçue pour les applications C&I et les services publics, la solution met l'accent sur la sécurité active et les rendements élevés. Il permet des opérations de connexion et de déconnexion du réseau en toute transparence, ainsi que la répartition coordonnée de l'énergie solaire, du stockage de l'énergie et de l'énergie diesel grâce à une commutation intelligente multimode. DoGo Power a également publié les outils de planification et de dimensionnement des micro-réseaux EcoSizing. La combinaison des capacités de simulation numérique et de modélisation des systèmes fournit une assistance technique aux projets tout au long de leur cycle de vie, depuis la planification et la conception jusqu'à la mise en œuvre, ce qui permet de réduire continuellement le coût par kWh.

Pendant la session de service, un expert de l'équipe O&M a présenté la solution de service GFM Smart PV&ESS. Cela couvre l'O&M collaborative basée sur le cloud, le diagnostic intelligent, la collecte de données au niveau des cellules et la gestion numérique du cycle de vie complet. Il aide les clients à améliorer l'efficacité opérationnelle du système et à réduire les coûts de maintenance.

En ce qui concerne la sécurité du stockage de l'énergie, De Wet Engelbrecht, PDG de Fire Ops SA, a abordé cette question et présenté une solution.

Tournée vers l'avenir, DoGo Power a l'intention d'adopter une approche plus ouverte, en utilisant des technologies de pointe pour aider le système énergétique mondial à évoluer vers un avenir plus sûr, plus efficace et plus durable, illuminant ainsi un monde vert.

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