Dois produtos EZVIZ ganham prêmios Red Dot pelo design inovador centrado no usuário, feitos sob medida para residências inteligentes modernas

Sendo uma marca voltada para a tecnologia, mas centrada no usuário, a EZVIZ busca combinar tecnologias de ponta com a vida cotidiana por meio de projetos eficazes. Os prêmios Red Dot refletem a liderança da EZVIZ neste caminho inovador. A maior e uma das mais prestigiosas competições de design do mundo, o Red Dot apenas premia produtos que se destacam em estética, viabilidade e funcionalidade.

Produtos vencedores da EZVIZ

Revolucionando as fechaduras inteligentes tradicionalmente volumosas, a Smart Door Lock da EZVIZ exemplifica a ideia de "simplicidade" - incorpora métodos complexos de desbloqueio em um painel de toque interativo em forma de roda. Para instalação, os usuários só precisam anexá-lo à fechadura existente sem perfuração ou fiação elétrica. Impressões digitais, senhas, cartões de proximidade ou o aplicativo EZVIZ em um dispositivo móvel podem ser usados para desbloquear. Campainha e tranca em uma só peça, vários recursos de segurança também estão presentes, incluindo bloqueio automático, projeto anti-violação e senhas virtuais anti-espionagem.

O Smart Home Sensor Kit da EZVIZ foi reconhecido como um excelente pacote para iniciantes para transformar residências comuns em casas inteligentes. Combinando sete sensores inteligentes, o kit permite que os usuários monitorem e respondam a invasões residenciais, vazamentos de gás e água e perigos de incêndio, mesmo quando estão longe de casa. Graças ao hub da EZVIZ, todos os sensores são interoperáveis e podem enviar alertas em tempo real para o dispositivo móvel do usuário. Com o menor esforço possível, os usuários podem desfrutar do controle remoto de seus eletrodomésticos.

"Estamos entusiasmados em receber os prêmios. Eles comprovaram nosso sucesso na integração de tecnologias com projetos centrados no usuário para casas inteligentes de última geração", disse Weike Zhu, designer-chefe do departamento de design industrial da EZVIZ. "Estamos motivados para criar produtos mais interessantes e facilitar o dia a dia por meio de simples, mas inteligentes, interações homem-máquina."

