Dojo by BullGuard présente le premier analyseur intelligent de vulnérabilités de l'IdO de sa catégorie pour les fournisseurs de services de communication

Le marché de l'IdO explose, les dépenses des consommateurs consacrées aux systèmes et aux services de maison intelligente devant atteindre 158 milliards de dollars d'ici à 2020 (Source : Strategy Analytics). Si les consommateurs sont conscients des risques que posent autant de dispositifs connectés en matière de cybersécurité, 80 pour cent disent préférer que leur fournisseur gère lui-même leurs besoins numériques. Le Dojo IoT Vulnerability Scanner permet aux CSP d'accéder à des données précieuses concernant les types de dispositifs que leurs abonnés utilisent sur leur réseau domestique. Ces données permettent aux CSP de mieux servir les utilisateurs particuliers, offrant des services à valeur ajoutée et permettant une connaissance plus approfondie des vulnérabilités mondiales et une meilleure protection contre ces dernières.

« L'avenir de l'IdO est déjà là, et il offre un avantage manifeste pour les CSP », explique Yossi Atias, directeur général de la sécurité de l'IdO chez BullGuard. « Fournisseurs de confiance qui mettent le réseau à disposition et communiquent régulièrement avec leurs clients, les CSP ont à la fois la responsabilité et l'opportunité de s'assurer que la multiplication fulgurante des dispositifs de maison intelligente n'entraîne pas une multiplication tout aussi fulgurante des cyberattaques liées à l'IdO. Disposer de renseignements critiques sur les dispositifs que les consommateurs utilisent le plus pour leur réseau domestique afin d'offrir une sécurité flexible de type entreprise est une chance aussi bien pour les CSP que pour les consommateurs. »

L'IoT Vulnerability Scanner (DIS) de Dojo est une solution flexible qui répond aux exigences des CSP d'aujourd'hui. L'Intelligent Scanner peut être rapidement intégré et implémenté afin de maximiser les revenus découlant d'une appli existante du CSP via SDK, ou en tant que solution en marque blanche. En outre, les CSP peuvent opter pour une gestion du service sur site, ou pour un déploiement cloud géré comme service par Dojo.

Fonctionnalités du Dojo Intelligent IoT Vulnerability Scanner :

Automatic Device Discovery : analyse le réseau Wi-Fi domestique d'un particulier sans qu'il soit nécessaire d'installer l'un quelconque logiciel ou de connecter l'un quelconque dispositif au routeur, et fait appel à une combinaison de moteurs de détection intelligent locaux et cloud pour une recherche rapide et précise des dispositifs. L'appli Dojo confère à l'utilisateur une transparence intégrale de son réseau domestique en recensant chaque dispositif qui y est connecté, et confère à l'utilisateur des renseignements complets sur son réseau Wi-Fi et tous les dispositifs qui y sont connectés.

Network Security Score : le Dojo Intelligent Scanner fait appel à la plateforme cloud d'évaluation des risques de sécurité de BullGuard pour analyser les vulnérabilités au niveau des dispositifs. Après chaque analyse complète du réseau, le Dojo Intelligent Scanner affiche les vulnérabilités et un score global compris entre 10 (le meilleur) et un (le moins bon).

Plateforme ouverte fondée sur des API : la plateforme de sécurité intelligente de l'IdO de Dojo est une plateforme de sécurité ouverte et fondée sur des API qui permet l'intégration d'applis tiers à son moteur de recherche et de vulnérabilité.

Les CSP, opérateurs de télécommunications et opérateurs qui souhaitent proposer en marque blanche le Dojo Intelligent IoT Vulnerability Scanner sur leur plateforme, ou exploiter la plateforme Dojo fondée sur des API, peuvent se rendre sur https://dojo.bullguard.com/service-providers/contact/.

À propos de BullGuard

BullGuard est un leader du marché de la cybersécurité grand public. Grâce à nous, il est facile de protéger tout ce qui fait partie de votre vie numérique, qu'il s'agisse de vos données, de votre identité et de votre maison intelligente. Le portefeuille de produits BullGuard s'étend à la protection des PC, des tablettes et des smartphones, et inclut une protection Internet, une sécurité mobile complète, une protection de l'identité en permanence et une protection sur les réseaux sociaux. BullGuard propose le premier analyseur de vulnérabilités de l'IdO au monde, et est à la pointe du secteur de la cybersécurité grand public en offrant une innovation continue.

Dojo by BullGuard est un système et un service primé de cyberdéfense intelligente qui offre le plus haut niveau de protection aux consommateurs pour tous leurs dispositifs connectés et leur maison intelligente. Dojo est la pierre angulaire d'une maison intelligente, garantissant un monde connecté dans lequel chaque consommateur dans chaque maison est intelligent, sécurisé et protégé.

Détenue par des actionnaires privés, BullGuard est basée à Bucarest, Londres, la Silicon Valley et Herzliya (Israël). Suivez-nous sur Twitter @BullGuard et @DojoSafe, aimez-nous sur Facebook à BullGuard et Dojo ou obtenez plus d'informations sur https://www.bullguard.com.

