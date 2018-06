Dojo di BullGuard presenta il primo scanner intelligente di questo tipo per la vulnerabilità IoT per i provider dei servizi di comunicazione

Il mercato dell'IoT sta esplodendo con una previsione di spesa da parte dei consumatori in sistemi e servizi per la casa intelligente che dovrebbe raggiungere i 158 miliardi di dollari entro il 2020 (Fonte: Strategy Analytics). I consumatori sono consapevoli dei rischi per la sicurezza informatica posti da un così elevato numero di dispositivi connessi, nonostante ciò l'80 percento di loro dichiara di preferire che sia il proprio provider a gestire le loro necessità informatiche. Lo scanner Dojo per la vulnerabilità IoT consente ai provider dei servizi di comunicazione di accedere a dati preziosi in merito ai tipi di dispositivi utilizzati dagli abbonati nelle loro reti domestiche. Questi dati consentono ai provider di servizi di comunicazione di servire meglio gli utenti rappresentati da persone fisiche, offrendo servizi a valore aggiunto e garantendo informazioni più dettagliate e protezione rispetto alle vulnerabilità globali.

"Il futuro dell'IoT è già qui e porta anche chiari vantaggi per i provider dei servizi di comunicazione," ha dichiarato Yossi Atias, Direttore Generale, IoT Security presso BullGuard. "I provider di servizi di comunicazione sono società affidabili che offrono il collegamento in rete e sono regolarmente in contatto con i clienti, essi hanno sia la responsabilità che l'opportunità di garantire che alla crescita stratosferica di dispositivi per le case intelligenti non corrisponda un aumento altrettanto vertiginoso di attacchi informatici correlati all'IoT. Le dettagliate informazioni di importanza critica sui dispositivi che i consumatori usano con maggiore frequenza nelle loro case per offrire sicurezza di livello aziendale e flessibile rappresentano un'opportunità vincente sia per i provider dei servizi di comunicazione che per i consumatori."

Lo scanner Dojo per la vulnerabilità IoT (DIS) è una soluzione flessibile realizzata per soddisfare le richieste dei provider dei servizi di comunicazione di oggi. Lo scanner intelligente può essere integrato ed implementato rapidamente per poter ottenere il massimo dei proventi attraverso applicazioni esistenti dei provider dei servizi di comunicazione utilizzando un SDK (Kit per sviluppatori), o una soluzione senza etichetta. Inoltre, i provider dei servizi di comunicazione possono scegliere se gestire il servizio in locale o se utilizzare il cloud come servizio gestito da Dojo.

Le caratteristiche dello scanner intelligente Dojo per la vulnerabilità IoT:

Rilevazione automatica dei dispositivi: esegue la scansione della rete WiFi delle abitazioni senza dover installare software o connettere dispositivi al router, e utilizza una combinazione di motori intelligenti di rilevamento sia locali che su cloud per rilevazioni veloci ed accurate dei dispositivi. L'applicazione Dojo offre agli utenti trasparenza completa per le loro reti domestiche identificando ogni dispositivo connesso alla loro rete e offrendo ai consumatori informazioni complete e dettagliate della loro rete WiFi e di tutti i dispositivi connessi.

Punteggio sulla sicurezza della rete: lo scanner intelligente Dojo utilizza la piattaforma per la valutazione dei rischi per la sicurezza basata su cloud Dojo di BullGuard per analizzare le vulnerabilità a livello di dispositivo. Dopo ogni scansione completa della rete lo scanner intelligente Dojo visualizza le vulnerabilità e un punteggio totale da 10 (migliore) a uno (peggiore).

Piattaforma aperta basata su API: la piattaforma Dojo per la sicurezza intelligente IoT è una piattaforma aperta basata su API che consente di integrare le applicazioni di terze parti nel proprio motore per la rilevazione e la vulnerabilità.

Provider di servizi di comunicazione, società e operatori delle telecomunicazioni interessati ad avere lo scanner intelligente Dojo per la vulnerabilità IoT nelle loro piattaforme senza etichetta o che desiderassero utilizzare la piattaforma basata su API di Dojo possono visitare il sito https://dojo.bullguard.com/service-providers/contact/.

Informazioni su BullGuard

BullGuard è un leader di mercato per settore della sicurezza informatica per il segmento consumer. Semplifichiamo la protezione di ogni elemento della vostra vita digitale, dai vostri dati alla vostra identità e alla vostra casa intelligente. Il portafoglio di prodotti BullGuard comprende protezione per PC, tablet e smartphone, e comprende la sicurezza per Internet, protezione completa per i dispositivi mobili, protezione continua dell'identità e protezione per i social media. BullGuard ha rilasciato il primo scanner sulla vulnerabilità IoT ed è alla guida del settore della sicurezza informatica per il segmento consumer grazie all'offerta di innovazioni continue.

Dojo di BullGuard è un premiato sistema e servizio per la difesa informatica intelligente e offre il più elevato livello di protezione per i consumatori per le loro abitazioni intelligenti e i dispositivi connessi. Dojo è la pietra miliare della casa intelligente, assicurando un mondo connesso in cui ogni consumatore in ogni abitazione è intelligente, sicuro e protetto.

BullGuard è una società a capitale privato con sedi a Bucarest, Londra, Silicon Valley e Herzliya, Israele. Seguiteci su Twitter @BullGuard e @DojoSafe, seguiteci su Facebook dalla pagina BullGuard e Dojo o per avere maggiori informazioni visitare https://www.bullguard.com.

Tutti i marchi registrati riportati nel presente comunicato stampa sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/517773/BullGuard_Dojo_Logo.jpg

SOURCE BullGuard

