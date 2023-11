Dolby und Ed Sheeran feiern das einzigartige Erlebnis von Dolby Atmos Music in der neuen globalen Markenkampagne "Love More"

Die Kampagne präsentiert Eds neuesten Hit "Magical" und bietet den Fans ein exklusives digitales Erlebnis mit Dolby Atmos

LONDON Und SAN FRANCISCO , 17. November 2023 /PRNewswire/ -- Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB), ein führendes Unternehmen für immersive Unterhaltungserlebnisse, arbeitet mit dem GRAMMY®-Gewinner und Singer-Songwriter Ed Sheeran zusammen, um den Startschuss für Dolbys neueste globale Markenkampagne zu geben: "Love More in Dolby". In diesem ersten Teil der Kampagne tritt die Pop-Ikone in einem kurzen Konzert-Special auf, die seinen neuesten Hit "Magical" aus seinem siebten Studioalbum Autumn Variations, vorstellt. Unter der Regie des GRAMMY®-nominierten Musikvideoregisseurs und Filmemachers Colin Tilley zeigt das Stück, wie Dolby Atmos künstlerischen Ausdruck in seiner vollen kreativen Kapazität freisetzt. Gleichzeitig wird visualisiert, wie Fans Ed Sheerans Musik noch mehr „lieben" können, wenn sie sie in Dolby erleben.

Experiencing "Magical" in Dolby Atmos is how it feels to be in love. Are you ready to #LoveMoreInDolby? Check it out: https://dolbylabs.co/LoveEdInDolby #Dolby #DolbyAtmos #EdSheeran #autumnvariations Ed Sheeran x Dolby

„Ich erinnere mich, als Dolby Atmos zum ersten Mal auf den Markt kam, war ich bei einem Freund zu Hause. Ich habe es ausprobiert und dachte: 'Das ist unglaublich'", sagte Ed Sheeran. „Zu sehen, dass Unternehmen wie Dolby Musik immer besser machen, treibt auch mich an, denn wenn man im Studio ist, will man etwas machen, das perfekt klingt. Ich finde es unglaublich, wie Dolby Atmos die Musik an neue Grenzen bringt."

Zusätzlich sind Sheeran-Fans eingeladen, tiefer in "Magical" einzutauchen: Über eine exklusive, mit Dolby Atmos Inhalten bereicherte, digitale Fanseite, auf der sie Liebe zur Musik in Dolby aus erster Hand erleben können. Die Website enthält auch ein Backstage-Interview, in dem Sheeran über seine ersten Erfahrungen mit Dolby Atmos, seine Herangehensweise an das Musikmachen und die kreative Idee hinter seiner neuesten Ballade spricht. Das digitale Fanerlebnis startet heute in den USA und Großbritannien und wird am 27. November in Frankreich, Spanien und Deutschland eingeführt.

„Heute starten wir feierlich die Kampagne 'Love More in Dolby' mit Ed Sheeran, einem der bemerkenswertesten globalen Künstler unserer Zeit", sagte Todd Pendleton, Senior Vice President und Chief Marketing Officer, Dolby Laboratories. „In diesem neuesten Spotlight nehmen wir die Zuschauer mit auf eine Reise, die die Kunstfertigkeit von Eds neuestem Song 'Magical' erforscht und gleichzeitig visuell veranschaulicht, wie Dolby Atmos ein noch intimeres Hörerlebnis ermöglicht, es den Fans erlaubt, ihren Lieblingskünstler noch mehr zu lieben, wenn sie ihn in Dolby erleben."

Dolby Atmos ist eine völlig neue Art, Musik zu gestalten und zu erleben. Sie bringt den künstlerischen Ausdruck voll zur Geltung und stellt eine tiefere Verbindung zwischen Künstlern und ihren Fans her. Musik in Dolby Atmos geht über das gewöhnliche Hörerlebnis hinaus, indem es den Hörer in den Song eintauchen lässt und Details mit unvergleichlicher Klarheit und Tiefe enthüllt. Ob es darum geht, die Schichten von Instrumenten zu hören, die sich um einen herumbewegen, den subtilen Atem eines Sängers zwischen den Texten wahrzunehmen oder von einer Welle von Melodien umhüllt zu werden - nichts ist mit dem Hören von Musik in Dolby Atmos vergleichbar. Fans können "Magical", "Autumn Variations" und andere Sheeran-Favoriten heute in Dolby Atmos auf Apple Music, Amazon Music und TIDAL genießen.

Über die Kampagne "Love More in Dolby"

Die "Love More"-Kampagne von Dolby, die sich über das Jahr 2024 erstrecken wird, soll das Bewusstsein dafür schärfen, was mit Dolby alles möglich ist. Die Kampagne zelebriert das volle Potenzial der neuesten Audio- und Videoinnovationen von Dolby, wie Dolby Atmos und Dolby Vision, und erkundet, wie Dolby-Erlebnisse die Grenzen der Kreativität und der Verbraucherunterhaltung verschieben - sei es in der Musik, im Home Entertainment, im Live-Sport, im Gaming oder im Kino. Eine Serie von Kurzbeiträgen begleitet Entertainment-Enthusiasten auf einer Entdeckungsreise, auf der sie neue Tiefen von Emotionen erleben und eine tiefere Verbindung zu ihren Lieblingskünstlern und -geschichten aufbauen, was durch den Genuss von Dolby ermöglicht wird. Der deutschsprachige Slogan lautet: „Am besten mit Dolby".

Über Dolby

Dolby Laboratories, Inc. (NYSE: DLB) hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Fernsehsendungen bis hin zu Apps, Musik, Sport und Spielen - Dolby verwandelt die Wissenschaft des Sehens und Hörens in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt. Wir arbeiten mit Künstlern, Geschichtenerzählern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation mit Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

Über Ed Sheeran

Der mehrfache GRAMMY-Preisträger und globale Superstar Ed Sheeran trat 2011 mit seinem Debütalbum "+" (plus) in die Musikszene ein. Mit "x" (multiplizieren), "÷" (teilen), "No.6 Collaborations Project", "=" (gleich) und Anfang dieses Jahres "-" (subtrahieren) schrieb er schnell Musikgeschichte. Ein Katalog, der Sheeran zu einer der weltweit größten musikalischen Erfolgsgeschichten des 21. Jahrhunderts macht. Vor kurzem beendete Sheeran die nordamerikanische Etappe seiner weltweiten "+ - = ÷ x Tour" (sprich: "The Mathematics Tour"), bei der er in den Stadien des Welt Besucherrekorde brach. Sein siebtes Studioalbum "Autumn Variations" wurde am 29. September veröffentlicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.edsheeran.com.

