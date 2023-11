Dolby et Ed Sheeran célèbrent l'expérience de la musique en Dolby Atmos à l'occasion de la nouvelle campagne de marque internationale "Love more"

La campagne met en scène le dernier morceau d'Ed Sheeran "Magical" et offre aux fans une expérience digitale Dolby Atmos exclusive.

PARIS, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Dolby Laboratories, Inc. (NYSE : DLB), leader en matière d'expériences immersives de divertissement, s'associe à l'auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran, lauréat d'un GRAMMY®, pour donner le coup d'envoi de sa dernière campagne de marque internationale : "Love more in Dolby" ou "Tout est plus intense en Dolby" en France.

Dans ce premier volet de la campagne, l'icône mondiale de la pop joue dans un clip vidéo concert explorant son dernier succès "Magical", tiré d'Autumn Variations, son septième album studio.

Experiencing "Magical" in Dolby Atmos is how it feels to be in love. Are you ready to #LoveMoreInDolby? Check it out: https://dolbylabs.co/LoveEdInDolby #Dolby #DolbyAtmos #EdSheeran #autumnvariations Ed Sheeran x Dolby

Réalisé par Colin Tilley, réalisateur de clips et cinéaste nommé aux GRAMMY®, le film explore la façon dont le son Dolby Atmos libère l'expression artistique au maximum de sa capacité créative, tout en montrant comment les fans peuvent vivre de manière 'plus intense' la musique de Sheeran lorsqu'ils l'écoutent en Dolby.

" Lorsque le Dolby Atmos est apparu pour la première fois, je me souviens être allé chez un ami, l'avoir essayé et m'être dit "c'est génial", a déclaré Ed Sheeran. "Voir des entreprises comme Dolby continuer à améliorer la musique me stimule également, car lorsque vous êtes en studio, vous voulez faire quelque chose qui sonne parfaitement. Je trouve incroyable que le Dolby Atmos repousse les limites de la musique."

Pour ajouter de la magie à ce lancement, les fans de Ed Sheeran sont invités à plonger au cœur de "Magical" par le biais d'une expérience digitale exclusive en Dolby Atmos où ils peuvent tester en direct une écoute de la musique 'plus intense' en Dolby. Le site propose également une interview en coulisses où Sheeran parle de sa première expérience avec le Dolby Atmos, de son approche de la musique et de la direction créative derrière cette dernière ballade. L'expérience digitale à destination des fans est lancée aujourd'hui aux États-Unis et au Royaume-Uni, et le sera en France, en Espagne et en Allemagne le 27 novembre.

"Aujourd'hui, nous célébrons le lancement de la campagne 'Love more in Dolby' avec Ed Sheeran, l'un des artistes mondiaux les plus remarquables de notre époque", a déclaré Todd Pendleton, Senior Vice-Président et Chief Marketing Officer, Dolby Laboratories. "Dans ce dernier spotlight artiste, nous emmenons les spectateurs dans un voyage au cœur de la création de la chanson d'Ed, 'Magical', tout en illustrant visuellement comment le Dolby Atmos offre une expérience d'écoute plus intime. Les fans vivent une expérience musicale 'plus intense' en Dolby et cela les rapprochent de leur artiste préféré."

Dolby Atmos est une toute nouvelle façon de créer et d'écouter de la musique, qui permet d'exprimer pleinement l'expression artistique et d'établir un lien plus profond entre les artistes et leurs fans. La musique en Dolby Atmos va au-delà de l'expérience d'écoute ordinaire en vous plongeant au cœur de la chanson, révélant des détails d'une clarté et d'une profondeur inégalées. Qu'il s'agisse d'entendre les groupes d'instruments bouger autour de soi, de saisir la respiration subtile d'un chanteur entre les paroles ou d'être enveloppé dans une vague de mélodies, rien n'est comparable à l'écoute de la musique en Dolby Atmos. Les fans peuvent écouter "Magical", "Autumn Variations" et d'autres titres de Sheeran en Dolby Atmos dès aujourd'hui sur Apple Music, Amazon Music et TIDAL.

Pour en savoir plus, visitez le site: LoveMoreInDolby.com

À propos de "Love More in Dolby"

La campagne "Love More" de Dolby, en version française "Tout est plus intense en Dolby", se déroulera jusqu'en 2024, et vise à faire connaître l'art de ce qui est possible avec Dolby. La campagne célébrera le plein potentiel des dernières innovations audio et vidéo de Dolby, telles que Dolby Atmos et Dolby Vision, et explorera la façon dont les expériences en Dolby repoussent les limites de la créativité et du divertissement des consommateurs, que ce soit dans la musique, le divertissement à domicile, le sport en direct, les jeux vidéo ou le cinéma. La série de courts clips vidéo suivra également les fans de divertissement sur le chemin de la découverte, alors qu'ils vivent des émotions plus intenses et forgent une connexion plus profonde avec leurs artistes et histoires préférés, ce qui est rendu possible lorsqu'ils regardent et écoutent en Dolby.

À propos de Dolby

Dolby Laboratories, Inc. (NYSE : DLB) a son siège à San Francisco et des bureaux dans le monde entier. Des films et des émissions de télévision aux applications, à la musique, aux sports et aux jeux, Dolby transforme la science de l'image et du son en expériences spectaculaires pour des milliards de personnes dans le monde. Nous collaborons avec des artistes, des storytellers, des développeurs et des entreprises pour révolutionner le divertissement et les communications avec Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema et Dolby.io.

À propos d'Ed Sheeran

Ed Sheeran, lauréat de plusieurs GRAMMY Awards et superstar mondiale, a fait irruption sur la scène musicale en 2011 avec son premier album "+" (plus). S'imposant rapidement comme un artiste historique, il a enchaîné avec "x" (multiplier), "÷" (diviser), "No.6 Collaborations Project" "=" (égal) et, plus tôt cette année, "-" (soustraire) - un catalogue qui a fait de Sheeran l'une des plus grandes réussites musicales du 21e siècle. Sheeran a récemment achevé la partie nord-américaine de sa tournée mondiale "+ - = ÷ x Tour" (prononcée "The Mathematics Tour"), au cours de laquelle il a battu des records d'affluence dans les stades de tout le pays. Son septième album studio, "Autumn Variations", est sorti le 29 septembre. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.edsheeran.com.

Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dolby Laboratories aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contact Presse

Andreas Stumptner

Andreas.Stumptner@dolby.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=msaUFFwlLoU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2279778/Ed_Sheeran_x_Dolby.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2278449/4411099/Dolby_Logo.jpg