Dole Packaged Foods afronta el reto del acceso global a los alimentos

Tomando medidas para cumplir su promesa de hacer que los alimentos nutritivos sean accesibles para un billón de personas para 2025, Dole presenta el programa Sunshine for All en uno de los mayores desiertos alimentarios de América: Jackson, MS

JACKSON, Mississippi, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Cumpliendo "The Dole Promise" y para abordar la crisis de la inseguridad alimentaria global que ha aumentado con la pandemia de COVID-19, Dole Packaged Foods ha anunciado hoy el programa Sunshine for All, dedicado a llevar alimentos frescos y envasados, menús nutritivos y oportunidades educativas a las comunidad que más lo necesitan. Dole ha elegido Jackson, MS—una ciudad con uno de los mayores desiertos alimentarios de América y con solo una tienda de comestibles por cada 10.000 residentes— para lanzar este programa.

El acceso a los alimentos saludables es un reto global que afecta a miles de ciudades estadounidenses y a más de 40 millones de personas en todo el país. Esta crisis se ha exacerbado por el creciente problema de la desigualdad de la renta y, más recientemente, la pandemia del coronavirus. La falta de acceso a las tiendas de comestibles de servicio completo, mercados de agricultores y otros vendedores de frutas y verduras ha creado desiertos y pantanos alimentarios en el país. Los desiertos alimentarios se definen como áreas que tienen un acceso limitado a alimentos asequibles y nutritivos. Por el contrario, los pantanos alimentarios son áreas con una abundancia de restaurantes de comida rápida, supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas que venden principalmente comida basura.

"Nuestro programa va más allá de las donaciones para abordar los retos críticos de accesibilidad y asequibilidad, así como la educación en nutrición en comunidades de todo el mundo", dijo Pier Luigi Sigismondi, director general de Dole Worldwide Packaged Foods. "Jackson servirá como proyecto de cómo estamos abordando estos retos en otros desiertos alimentarios utilizando un modelo hiper-local. Junto con los socios, estamos construyendo una base que impulsará el cambio sistémico dentro de comunidades individuales y nuestra sociedad en general".

De hecho, los consumidores pueden seleccionar una ciudad como próxima localización del Sunshine for All de Dole. Para participar, envíe un e-mail a [email protected] o publique utilizando #SunshineforAllYOURCITY a través de Instagram, Twitter o Facebook diciendo a Dole qué ciudad debería ser la próxima parada.

Las selecciones se realizarán por Dole basándose en la necesidad (acceso a alimentos frescos, estatus como desierto alimentario o pantano alimentario), número de publicaciones utilizando el hashtag y mencionando su ciudad o calidad de entrada (decir por qué, creatividad). El segundo destino de Dole Sunshine for All se anunciará con motivo del Giving Tuesday, el 1 de diciembre de 2020.

Sunshine for All en Jackson

Jackson fue seleccionada porque la ciudad solo cuenta con 20 tiendas de comestibles, y de ellas, menos del cinco por ciento del stock son productos frescos de cultivo local. En contraste, hay 70 restaurantes de comida rápida, 60 supermercados y 150 gasolineras que venden principalmente opciones no saludables.

Para conmemorar el lanzamiento del programa, el alcalde Chokwe Antar Lumumba ha proclamado hoy como el día de Sunshine for All en Jackson. Junto con el alcalde, Dole se ha asociado con los chefs y organizaciones locales, como el Boys and Girls Club of Central Mississippi, Up in Farms, The Urban League, Smoothie King y Foot Print Farms para abordar creativamente el reto de llevar alimentos nutritivos a zonas no atendidas en Jackson. Los elementos clave del programa son:

Una donación de 75.000 dólares de Dole Packaged Foods a Up in Farms para apoyar su Farm-to-Table Training Center y equipar sosteniblemente el comisariado de 1.000 menús nutritivos al día para personas necesitadas.

Mercados de granjeros emergentes semanales en las localizaciones del Boys and Girls Club, ofreciendo productos cultivados localmente de Foot Print Farms, batidos naturales de Smoothie King, y menús para llevar elaborados por los chefs locales Nick Wallace , Regina Wallace , Jamie Gwen y Ally Phillips .

, , y . Las sesiones y clases virtuales del Dole Kids Cooking Camp para adultos que ofrecen clases de cocina y trucos sobre cómo comprar mejor y comer más sano por menos.

Construcción de jardines de aprendizaje sostenible localizados en los Boys and Girls Clubs y escuelas de primaria, orientadas a inspirar a los niños para llevar un estilo de vida saludable, comiendo frutas y verduras.

Planes futuros para asociarse con empresarios locales para expandir los mercados de agricultores y camiones de comida sana (food trucks) en las zonas de desierto alimentario de la ciudad.

Para más información sobre el programa y cómo participar, visite https://bit.ly/dolesunshine o únase a Dole hoy a las 12:15 pm ET para una discusión en vivo en Facebook con el chef Nick Wallace, en facebook.com/dolesunshine.

Acerca de Dole Packaged Foods, LLC

Dole Packaged Foods, LLC, es un líder mundial en cultivo, producción, distribución y comercialización de fruta y aperitivos saludables. Dole vende una línea completa de fruta envasada, fruta congelada, frutos secos y zumos. La compañía se centra en cuatro pilares de sostenibilidad en todas sus operaciones: tratamiento del agua, huella de carbono, conservación de la tierra y reducción de residuos. Para más información, visite dolesunshine.com.

