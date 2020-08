Dole Packaged Foods entra en acción para abordar el desafío mundial de la accesibilidad a los alimentos

JACKSON, Misisipi, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Para cumplir "The Dole Promise" (La promesa de Dole) y para hacer frente a la crisis mundial de inseguridad alimentaria que se ha exacerbado con la pandemia del COVID-19, Dole Packaged Foods anunció hoy el programa Sunshine for All (Sol para todos), destinado a llevar productos agrícolas frescos y empacados, comidas nutritivas y oportunidades educativas a las comunidades más necesitadas. Para dar inicio a este programa, Dole eligió a Jackson (Misisipi), una ciudad con uno de los desiertos alimenticios más vastos de Estados Unidos, que solo cuenta con una tienda de alimentos por cada 10.000 residentes.

El acceso a una alimentación saludable es un desafío mundial que tiene un impacto sobre miles de ciudades de Estados Unidos y sobre más de 40 millones de personas en todo el país. Esta crisis se ha exacerbado aún más por el creciente problema de la disparidad en los ingresos y, más recientemente, por la pandemia del coronavirus. La falta de acceso a tiendas de alimentos de servicio completo, mercados de agricultores y otros proveedores que vendan frutas y hortalizas nutritivas ha creado desiertos alimenticios y pantanos alimenticios en todo el país. Los desiertos alimenticios se definen como áreas que tienen acceso limitado a comidas asequibles y nutritivas. Por el contrario, los pantanos alimenticios son zonas donde abundan los restaurantes de comida rápida, las tiendas de conveniencia y las licorerías, que mayormente venden comida chatarra.

"Nuestro programa va más allá de las donaciones para abordar los desafíos críticos de accesibilidad y asequibilidad, así como la educación sobre nutrición en comunidades de todo el mundo", dijo Pier Luigi Sigismondi, presidente de Dole Worldwide Packaged Foods. "Jackson servirá prototipo para decidir cómo vamos a enfrentar estos desafíos en otros desiertos alimenticios usando un modelo hiperlocal. De conjunto con asociados, estamos estableciendo una cimentación que impulsará cambio sistémico dentro de comunidades individuales y en nuestra sociedad en su sentido más amplio".

De hecho, los consumidores pueden nominar a una ciudad como la próxima localidad para Sunshine for All de Dole. Para participar, envíe un correo electrónico a [email protected] o publique usando #SunshineforAllYOURCITY mediante Instagram, Twitter o Facebook para decirle a Dole cuál ciudad debe ser la próxima parada.

Dole realizará las selecciones sobre la base de necesidad (acceso a alimentos frescos, condición como desierto alimenticio o pantano alimenticio), cantidad de publicaciones que usaron el hashtag y mencionaron su ciudad y la calidad de la participación (explicación del motivo, creatividad). El segundo destino Sunshine for All de Dole se dará a conocer el Martes de Donaciones, el 1 de diciembre de 2020.

Sunshine for All en Jackson

Jackson fue seleccionada porque la ciudad tiene solo 20 tiendas de alimentos, y de esas tiendas, menos del 5 por ciento venden productos agrícolas frescos cultivados localmente. Como contrapartida, existen 70 restaurantes de comida rápida, 60 tiendas de conveniencia y 150 gasolineras que mayormente venden opciones no saludables.

Con motivo del lanzamiento del programa, el alcalde Chokwe Antar Lumumba ha proclamado hoy el Día de Sunshine for All en Jackson. Junto con el alcalde, Dole se ha asociado con chefs y organizaciones locales, entre ellas Boys and Girls Club of Central Mississippi, Up in Farms, The Urban League, Smoothie King y Foot Print Farms para abordar de forma creativa el desafío de llevar alimentos nutritivos a áreas insuficientemente atendidas en Jackson. Entre los elementos claves del programa se encuentran:

Una donación por un monto de $75.000 de Dole Packaged Foods a Up in Farms para apoyar su centro de capacitación Farm-to-Table y equipar de forma sostenible el comisariato para proporcionar 1.000 comidas nutritivas al día a aquellos que las necesiten.

de Dole Packaged Foods a Up in Farms para apoyar su centro de capacitación Farm-to-Table y equipar de forma sostenible el comisariato para proporcionar 1.000 comidas nutritivas al día a aquellos que las necesiten. Mercados semanales de agricultores que se instalarán en localidades de Boys and Girls Club y que ofrecerán productos agrícolas asequibles y cultivados localmente de Smoothie King, así como comidas calientes para llevar creadas por los chefs locales Nick Wallace , Regina Wallace , Jamie Gwen y Ally Phillips .

, , y . Sesiones en el Campamento virtual de cocina para niños de Dole y clases para adultos que ofrecen lecciones de cocina y trucos para comprar de forma inteligente y comer saludable gastando menos .

Construcción de huertos docentes sostenibles ubicados en las localidades de Boys and Girls Clubs y en escuelas primarias, con el objetivo de a inspirar a los niños a alimentarse saludablemente de por vida con frutas y hortalizas.

Planes futuros de asociación con emprendedores locales para expandir los mercados de agricultores y los camiones de comida saludable a las áreas de la ciudad que hoy son desiertos alimenticios.

Para obtener más información sobre el programa y sobre cómo puede participar, visite https://bit.ly/dolesunshine o únase a Dole hoy a las 12:15 p.m., hora del Este, para un debate en Facebook Live con el chef Nick Wallace. Sintonice en facebook.com/dolesunshine.

Acerca de Dole Packaged Foods, LLC

Dole Packaged Foods, LLC, es un líder mundial en el cultivo, abastecimiento, distribución y comercialización de frutas y meriendas saludables. Dole vende una línea completa de frutas envasadas que se mantienen estables en el almacenamiento, frutas congeladas, frutas secas y jugos. La empresa se enfoca en cuatro pilares de sustentabilidad en todas sus operaciones: gestión de los recursos hídricos, huella de carbono, conservación de suelos y reducción de desechos. Para obtener más información, visite dolesunshine.com.

