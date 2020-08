Dole Packaged Foods toma iniciativa para enfrentar o desafio do acesso global a alimentos

JACKSON, Mississippi, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Para cumprir "A Promessa da Dole" ("The Dole Promise") e enfrentar a crise de insegurança alimentar global que aumentou com a pandemia de COVID-19, a Dole Packaged Foods apresentou hoje o programa "Sunshine for All" (Luz Solar para Todos), idealizado para levar produtos agrícolas frescos e empacotados, refeições nutritivas e oportunidades educacionais para as comunidades que mais os necessitam. A Dole escolheu Jackson, Mississipi – a cidade com um dos maiores desertos alimentares dos EUA, com apenas um mercado para cada 10.000 residentes – para desencadear esse programa.

O acesso a alimentos saudáveis é um desafio global, que impacta milhares de cidades nos EUA e mais de 40 milhões de pessoas em todo o país. Essa crise foi muito exacerbada pelo crescente problema de disparidade de renda e, mais recentemente, pela pandemia de coronavírus. A falta de acesso a mercados de serviço completo, feiras de agricultores e de outros fornecedores que vendem frutas e vegetais nutritivos criou desertos alimentares e pântanos alimentares no país. Desertos alimentares são definidos como áreas em que o acesso a alimentos econômicos e nutritivos é limitado. Em contraste, pântanos alimentares são áreas com abundância de restaurantes de refeições ligeiras (fast food), lojas de conveniência e lojas de bebidas alcoólicas que vendem principalmente alimentos processados de baixo valor nutricional (junk food).

"Nosso programa vai além de doações para enfrentar as dificuldades críticas de acesso e de baixos custos, bem como de educação nutritiva em comunidades de todo o mundo", disse o presidente da Dole Worldwide Packaged Foods, Pier Luigi Sigismondi. "Jackson vai servir de projeto para definirmos como vamos enfrentar esses desafios em outros desertos alimentares, usando um modelo totalmente local. Junto com os parceiros, estamos construindo uma fundação que irá impulsionar uma mudança sistêmica nas comunidades individuais e na sociedade como um todo".

De fato, os consumidores podem nomear uma cidade para ser a próxima locação do "Sunshine for All" da Dole. Para fazer isso, devem enviar um e-mail para [email protected] ou fazer uma postagem em #SunshineforAllYOURCITY via Instagram, Twitter ou Facebook, dizendo à Dole que cidade deve ser sua próxima parada.

As seleções serão feitas pela Dole com base na necessidade (acesso a alimentos frescos, status como deserto alimentar ou pântano alimentar), número de postagens usando a hashtag e mencionando sua cidade e qualidade da sugestão (descrição da razão, criatividade). O segundo destino do "Sunshine for All" da Dole será anunciado na Terça-feira da Doação (Giving Tuesday), dia 1o de dezembro de 2020.

Sunshine for All em Jackson

Jackson foi escolhida porque a cidade tem apenas 20 mercados e, dessas lojas, menos de 5% estocam produtos agrícolas frescos, cultivados localmente. Em compensação, há 70 restaurantes de fast food, 60 lojas de conveniência e 150 postos de gasolina que vendem principalmente alimentos insalubres.

Para marcar o programa de lançamento, o prefeito Chokwe Antar Lumumba proclamou hoje o Dia do Sunshine for All em Jackson. Junto com o prefeito, a Dole fez parceria com chefes de cozinha locais e organizações como as do Boys and Girls Club of Central Mississippi, Up in Farms, The Urban League, Smoothie King e Foot Print Farms para enfrentar criativamente o desafio de obter alimentos nutritivos em áreas mal-atendidas em Jackson. Elementos essenciais do programa incluem:

Uma doação de US$ 75.000 pela Dole Packaged Foods à Up in Farms para apoiar seu Farm-to-Table Training Center ( Centro de treinamento da fazenda-para-a-mesa) e equipar sustentavelmente o restaurante para fornecer 1.000 refeições nutritivas por dia às pessoas em necessidade.

pela Dole Packaged Foods à Up in Farms para apoiar seu Farm-to-Table Training Center ( treinamento da fazenda-para-a-mesa) e equipar sustentavelmente o restaurante para fornecer 1.000 refeições nutritivas por dia às pessoas em necessidade. Promover semanalmente feiras de agricultores nas unidades do Boys and Girls Club local, oferecendo produtos agrícolas baratos, cultivados localmente, da Foot Print Farms, vitaminas ( smoothies ) frescas da Smoothie King e quentinhas para viagem, criadas pelos chefes e cozinha locais Nick Wallace , Regina Wallace , Jamie Gwen e Ally Phillips .

) frescas da Smoothie King e quentinhas para viagem, criadas pelos chefes e cozinha locais , , e . Sessões e classes da Virtual Dole Kids Cooking Camp para adultos, que oferecem aulas de culinária e instruções sobre como fazer compras inteligentemente e comer saudavelmente por menor custo.

Cultivo de hortas sustentáveis de aprendizado nos Boys and Girls Clubs e escolas do ensino fundamental, com o objetivo de inspirar as crianças a comer saudavelmente frutas e vegetais por toda a vida.

Planos futuros de fazer parceria com empreendedores locais para expandir as feiras agrícolas e o uso de food trucks com comidas saudáveis nas áreas de deserto alimentar da cidade.

Para mais informações sobre o programa e como se envolver, visite https://bit.ly/dolesunshine ou junte-se à Dole hoje, às 12h15 (horário de Nova York) no Facebook para uma conversa com o chefe de cozinha Nick Wallace. Conecte-se em facebook.com/dolesunshine.

Sobre a Dole Packaged Foods, LLC

A Dole Packaged Foods, LLC, é líder mundial de mercado em cultivo, aquisição, distribuição e comercialização de frutas e lanches saudáveis. A Dole vende uma linha completa de frutas embaladas de longa duração na prateleira, frutas congeladas, frutas secas e sucos. A empresa se foca em quatro pilares da sustentabilidade em todas as suas operações: gestão da água, pegada de carbono, conservação do solo e redução de resíduos. Para obter mais informações, visite dolesunshine.com.

