Dole uruchamia fundusz „Sunshine For All" wspierający innowacje na rzecz wyeliminowania nierówności w zakresie prawidłowego żywienia

Alarmujące i nieustannie pogarszające się statystyki żywienia na świecie stanowią dla Dole impuls do poszukiwania skutecznych rozwiązań. Dla przykładu, blisko jedna czwarta ludności na świecie zmaga się z umiarkowanym lub poważnym zagrożeniem związanym z brakiem żywności [1], zaś jedna trzecia żywności przeznaczonej dla ludzi jest wyrzucana lub marnowana [2]. Współpracując z utalentowanymi innowatorami, obiecującymi startupami i partnerami ukierunkowanymi na rozwój, fundusz będzie reagować na nierówności w poziomie przystępności, problem wytwarzania odpadów oraz kwestie dostępności i akceptowalności, zaś działania podjęte w tych obszarach przyczynią się do wypełnienia „Obietnicy Dole" dotyczącej poprawy warunków życia, poprawy kondycji planety i zapewnienia dobrobytu nam wszystkim.

„Wierzymy, że cel musi znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich aspektach działalności spółki, jeśli chcemy sprostać globalnym wyzwaniom – począwszy od modelu biznesowego i wytwarzanych produktów, poprzez współpracę z partnerami, aż do tego, za czym lobbujemy i co pragniemy zrealizować, aby zbudować świat w większej mierze oparty o zasadę równości – powiedział Pier Luigi Sigismondi, prezes Dole Packaged Foods Worldwide. - Podnoszenie świadomości w kwestii globalnych problemów, z którymi się mierzymy oraz inwestowanie w ramach funduszu w najlepsze pomysły to nasz sposób na zapewnienie nie tylko realizacji celu, ale także stymulowanie konkretnych rozwiązań i realnej zmiany ustroju – już dziś".

Dole dostrzega potrzebę współpracy z podobnie myślącymi partnerami na rzecz walki z nierównością żywieniową na całym świecie. Dlatego też spółka poszukuje partnerów – wśród przedsiębiorców, startupów oraz przedsiębiorstw o strategicznym myśleniu i oddziaływaniu społecznym – którzy wniosą swoją wiedzę z zakresu produkcji żywności, nauk o żywieniu, opakowań ulegających biodegradacji, łańcucha dostaw, logistyki, zrównoważonego rolnictwa i szybkozbywalnych produktów konsumenckich.

„Działania podjęte w ramach inicjatywy >>Sunshine for All<< w okresie pandemii umocniły nas w przekonaniu, że ludzie do nas dołączą, jeśli uwierzą w to, co robimy – powiedziała Barbara Guerpillon, dyrektor ds. globalnych przedsięwzięć Dole Packaged Foods and Asia Fresh. - Uruchamiając Fundusz, wysyłamy światu jasny sygnał, że jesteśmy otwarci dla biznesu oraz że biznes przyczynia się, napędza i wspiera innowację, działania oraz zmianę".

Aby dowiedzieć się więcej lub przystąpić do funduszu, wejdź na stronę: sunshineforall.com

O „Obietnicy Dole"

W 2020 r. Dole ogłosiło „Obietnicę Dole", której trzema filarami są cele wyznaczone w dziedzinie żywienia, zrównoważonego rozwoju i stworzenia wspólnej wartości.

Poprawa warunków życia: zapewnienie do roku 2025 zrównoważonej żywności 1 miliardowi ludzi, dążenie do wyeliminowania przetworzonego cukru ze wszystkich produktów Dole do roku 2025;

zapewnienie do roku 2025 zrównoważonej żywności 1 miliardowi ludzi, dążenie do wyeliminowania przetworzonego cukru ze wszystkich produktów Dole do roku 2025; Poprawa kondycji planety: wyeliminowanie do roku 2025 marnowania owoców pochodzących z upraw własnych Dole i oferowanych handlowcom, wyeliminowanie stosowania opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne do roku 2025, osiągnięcie zeroemisyjności w działalności Dole do roku 2030;

wyeliminowanie do roku 2025 marnowania owoców pochodzących z upraw własnych Dole i oferowanych handlowcom, wyeliminowanie stosowania opakowań plastikowych powstałych w oparciu o paliwa kopalne do roku 2025, osiągnięcie zeroemisyjności w działalności Dole do roku 2030; Lepsze warunki dla interesariuszy: Dole nadal będzie dążyć do szerzenia pozytywnych zmian wśród wszystkich rolników, społeczności i osób pracujących dla Dole – poprzez działania na rzecz zapewnienia równych szans, godziwego wynagrodzenia i ciągłe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, żywienia i dobrostanu. Spółka dąży również do szerszego promowania praw człowieka w prowadzonej działalności oraz w łańcuchu dostaw poprzez stworzenie kultury przejrzystości i odpowiedzialności. Spółka zamierza również zwiększyć wartość przedsiębiorstwa o 50% do roku 2025.

[1] Światowa Organizacja Zdrowia: Stan bezpieczeństwa żywności i żywienia na świecie

[2] Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa: Utrata żywności i odpady żywnościowe

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1440045/Dole_The_Growing_Distance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

Related Links

http://www.dole.com



SOURCE Dole Packaged Foods, LLC