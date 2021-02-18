Компания Dole учредила фонд Sunshine For All Fund для решения продовольственных проблем

При поиске решений компания опирается на ошеломляющие и постоянно ухудшающиеся глобальные статистические данные о питании. Например, почти четверть населения планеты испытывает умеренную или сильную нехватку продовольствия 1 , а треть продуктов питания, производимых для потребления человеком, теряется или тратится впустую 2 . С помощью талантливых новаторов, перспективных стартапов и прогрессивно настроенных партнеров фонд намеревается устранить разрыв в ценовой доступности и уровне отходов, а также повысить доступ к продуктам питания и улучшить их качество — все это ускорит исполнение обязательств компании Dole по повышению уровня жизни людей, сохранению ресурсов и поспособствует общему процветанию.

«Чтобы решать глобальные проблемы, вся деятельность компании должна быть посвящена одной цели — от нашей бизнес-модели и выпускаемой нами продукции до работы с партнерами, продвижения наших идей и того, как мы стремимся к большему равноправию в мире, — заявил президент компании Dole Packaged Foods Worldwide Пьер Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi). — Повышение осведомленности о глобальных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и инвестирование в лучшие идеи с помощью данного фонда — это не только способ обеспечить достижение нашей цели, но и возможность реализовать решения и внедрить системные изменения уже сегодня».

Компания Dole признает необходимость сотрудничества с партнерами-единомышленниками в борьбе с продовольственной несправедливостью по всему миру. Таким образом, компания стремится найти партнеров — от предпринимателей, стартапов, специалистов, обладающих стратегическим мышлением, до предприятий социальной направленности и НПО, чтобы применять их опыт в таких областях, как производство продуктов питания, товаров повседневного спроса и биоразлагаемой упаковки, цепочки поставок, логистика, устойчивое сельское хозяйство, а также диетология.

«Наша работа в рамках фонда Sunshine for All Fund во время пандемии укрепила нашу уверенность в том, что мы привлечем единомышленников, которые верят в то, что мы делаем, — отметила Барбара Герпильон (Barbara Guerpilon), глава международного подразделения Ventures, Dole Packaged Foods & Asia Fresh. — Фонд сигнализирует миру о том, что мы открыты для деловых инициатив и что именно бизнес ищет новые решения, стимулирует перемены, развивает инновации и новые виды деятельности».

Получить более подробную информацию или подать заявку в фонд можно на веб-сайте по адресу: sunshineforall.com

О программе The Dole Promise

В 2020 году компания Dole объявила о начале реализации программы The Dole Promise, тремя основными элементами которой являются продовольственная безопасность, устойчивое развитие и создание общих ценностей.

Лучшее для людей: доступное устойчивое продовольствие для миллиарда человек к 2025 году, переход к нулевому содержанию добавленного сахара во всех видах пищевых продуктов Dole Packaged Foods к 2025 году.

доступное устойчивое продовольствие для миллиарда человек к 2025 году, переход к нулевому содержанию добавленного сахара во всех видах пищевых продуктов Dole Packaged Foods к 2025 году. Лучшее для планеты: исключение потерь при транспортировке фруктов с ферм компании на рынки к 2025 году с целью достижения нулевого уровня использования пластиковой упаковки на основе ископаемого сырья к 2025 году. Нулевой уровень выбросов углерода при производстве продукции компании к 2030 году.

исключение потерь при транспортировке фруктов с ферм компании на рынки к 2025 году с целью достижения нулевого уровня использования пластиковой упаковки на основе ископаемого сырья к 2025 году. Нулевой уровень выбросов углерода при производстве продукции компании к 2030 году. Лучшее для всех заинтересованных сторон: компания Dole продолжит приносить пользу всем фермерским хозяйствам, местным сообществам и сотрудникам, вовлеченным в ее систему, исполняя свое обязательство обеспечить равные возможности, достойную оплату и постоянно увеличивать уровень безопасности, питания и благополучия. Кроме того, компания выступает за защиту прав человека в рамках прямых операций и цепей поставок путем формирования культуры прозрачности и подотчетности. Также к 2025 году компания планирует увеличить стоимость своего бизнеса на 50%.

1 Всемирная организация здравоохранения, «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире»

2 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, «Потери продовольствия и пищевые отходы»

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1440045/Dole_The_Growing_Distance.jpg

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SOURCE Dole Packaged Foods, LLC