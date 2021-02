Компания Dole учредила фонд Sunshine For All Fund для решения продовольственных проблем

Глобальный фонд поможет бренду приблизиться к решению своих стратегических задач в области продовольственной безопасности

СИНГАПУР, 19 февраля, 2021 /PRNewswire/ -- Полгода назад компания Dole Asia Holdings опубликовала глобальную программу The Dole Promise. Сегодня компания и ее дочерние предприятия занимаются повышением глобальной осведомленности о проблемах в продовольственной сфере, а также решением наиболее острых из них. Для этого был учрежден фонд Sunshine for All™ Fund, чей ежегодный бюджет составляет 2 млн долл. США. Средства будут расходоваться на поддержку глобальных стратегических партнерств и развитие инноваций в важнейших областях устойчивого развития для повышения доступа к продуктам питания и управления отходами. Учреждение фонда сопровождается запуском короткометражного фильма «Расстояние увеличивается» (The Growing Distance), посвященного основным проблемам, которые компания рассматривает в качестве препятствий на пути к продовольственной безопасности всех слоев населения.