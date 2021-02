Dole lance le fonds Sunshine for All pour stimuler l'innovation et ainsi combler les lacunes en matière de nutrition

Interpellée par des statistiques mondiales effrayantes et en constante aggravation au chapitre de la nutrition, Dole s'est mise à chercher des solutions. On sait par exemple que près d'un quart de la population mondiale est en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave 1 et qu'un tiers des aliments produits aux fins de consommation humaine à l'échelle mondiale est perdu ou gaspillé 2 . En s'associant à des innovateurs talentueux, à des startups prometteuses et à des partenaires progressistes, le fonds œuvrera à combler les lacunes en matière d'abordabilité, de gaspillage, d'accessibilité et d'acceptabilité – ce qui, par la même occasion, aidera Dole à concrétiser sa promesse et ses objectifs pour la population, la planète et la prospérité collective.

« Pour que ces défis mondiaux puissent être relevés, nous estimons que nos objectifs doivent être intégrés à chaque niveau de l'entreprise, qu'il s'agisse de notre modèle d'affaires, des produits que nous fabriquons, de la collaboration avec nos partenaires, de ce que nous défendons et de la façon dont nous nous efforçons de bâtir un monde plus égalitaire, a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président de Dole Packaged Foods Worldwide. En sensibilisant les gens aux enjeux mondiaux auxquels nous faisons face et en investissant dans les meilleures idées par l'entremise de ce fonds, nous comptons nous assurer non seulement que notre objectif est atteint, mais aussi que nous favorisons des solutions tangibles et de véritables changements systémiques dès aujourd'hui. »

Pour lutter contre l'injustice alimentaire dans le monde, Dole reconnaît la nécessité de collaborer avec des partenaires ayant une vision similaire. C'est pourquoi l'entreprise est à la recherche de partenaires – entrepreneurs, startups, sociétés à impact social et à réflexion stratégique et ONG – pour tirer parti de leur expertise dans de nombreux domaines : production alimentaire, science de la nutrition, emballages compostables, chaîne d'approvisionnement, logistique, agriculture durable ou encore biens de grande consommation.

« Notre volonté d'offrir "Du soleil pour tous" (Sunshine for All) pendant la pandémie a renforcé notre conviction que les gens rejoindront nos rangs s'ils croient en ce que nous faisons, a déclaré Barbara Guerpillon, directrice mondiale de Dole Ventures, de Dole Packaged Foods et de Dole Asia Fresh. La création de ce fonds montre au monde que nous sommes prêts à entrer en scène, c'est-à-dire à repérer et à favoriser les possibilités d'innovation, d'action et de changement. »

Pour en savoir plus sur ce fonds ou y participer, consultez le site sunshineforall.com.

À propos de la promesse de Dole

En 2020, Dole a dévoilé sa promesse, dont les trois piliers sont la nutrition, la durabilité et la création d'une valeur commune.

Faire mieux pour la population : Faire en sorte que 1 milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici 2025 et éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025.





Faire en sorte que 1 milliard de personnes aient accès à une alimentation durable d'ici 2025 et éliminer le sucre raffiné de tous les produits Dole Packaged Foods d'ici 2025. Faire mieux pour la planète : Faire en sorte de ne gaspiller aucun fruit des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025 et supprimer les emballages de plastique fabriqués à partir de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à ce que les activités de Dole atteignent la carboneutralité d'ici 2030.





Faire en sorte de ne gaspiller aucun fruit des exploitations Dole jusqu'aux marchés d'ici 2025 et supprimer les emballages de plastique fabriqués à partir de combustibles fossiles d'ici 2025. Nous visons aussi à ce que les activités de Dole atteignent la carboneutralité d'ici 2030. Faire mieux pour tous les intervenants : Dole continuera d'avoir une influence positive sur l'ensemble des agriculteurs, des communautés et des personnes qui travaillent pour elle grâce à son engagement envers l'égalité salariale et des chances et en offrant un niveau toujours plus élevé de sécurité, de nutrition et de bien-être. L'entreprise cherche également à promouvoir les droits de l'homme dans le cadre de ses activités et au sein de ses chaînes d'approvisionnement en bâtissant une culture de transparence et de responsabilité. Dole a aussi pour objectif d'augmenter la valeur de son entreprise de 50 % d'ici 2025.

