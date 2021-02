Spoločnosť Dole spúšťa fond Sunshine For All s cieľom odstrániť rozdiely v správnej výžive

„Veríme, že účel musí preniknúť do každej časti spoločnosti, aby mohla čeliť týmto globálnym výzvam - od nášho obchodného modelu a produktov, ktoré vyrábame, po našu prácu s partnermi, za čo lobujeme a ako sa usilujeme o vyrovnanejší svet," uviedol Pier Luigi Sigismondi, prezident spoločnosti Dole Packaged Foods Worldwide. „Zvyšovanie povedomia o globálnych problémoch, ktorým čelíme, a investovanie do čo najlepšieho myslenia prostredníctvom tohto fondu, je náš spôsob, ako zabezpečiť nielen splnenie nášho účelu, ale aj to, že v dnešnej dobe dosahujeme hmatateľné riešenia a skutočné systémové zmeny."

Dole uznáva potrebu spolupráce s podobnými partnermi, aby sa mohli zapojiť do boja proti potravinovej nespravodlivosti na celom svete. Spoločnosť preto hľadá partnerov - od podnikateľov, začínajúcich podnikateľov, strategického myslenia až po podniky so sociálnym dopadom a mimovládne organizácie - aby priniesli svoje odborné znalosti v oblasti výroby potravín, vedy o výžive, kompostovateľných obalov, dodávateľského reťazca, logistiky, udržateľného poľnohospodárstva a rýchleho rozvoja spotrebného tovaru.

„Naša snaha prinášať počas pandémie fond Sunshine for All posilnila našu vieru v to, že sa k nám ľudia pridajú, keď uveria v to, čo robíme," povedala Barbara Guerpillon, globálna vedúca spoločností Dole Packaged Foods a Asia Fresh. „Fond je náš signál do sveta, že sme otvorení pre podnikanie a že podnikaním hľadáme, podnecujeme a podporujeme inovácie, kroky a zmeny."

Ak sa chcete dozvedieť viac alebo požiadať o dotáciu, navštívte stránku sunshineforall.com

O sľube Dole Promise

V roku 2020 spoločnosť Dole oznámila sľub The Dole Promise so svojimi tromi piliermi zameranými na výživu, udržateľnosť a vytváranie spoločných hodnôt.

Lepšia pre ľudí: Prístup k udržateľnej výžive pre 1 miliardu ľudí do roku 2025 a do roku 2025 smerujúci k nulovému spracovanému cukru vo všetkých výrobkoch Dole.

Prístup k udržateľnej výžive pre 1 miliardu ľudí do roku 2025 a do roku 2025 smerujúci k nulovému spracovanému cukru vo všetkých výrobkoch Dole. Lepšie pre planétu: nulová strata ovocia z fariem Dole pri presune na trhy do roku 2025, nulové fosílne plastové obaly do roku 2025, čisté nulové emisie uhlíka v prevádzkach Dole do roku 2030

nulová strata ovocia z fariem Dole pri presune na trhy do roku 2025, nulové fosílne plastové obaly do roku 2025, čisté nulové emisie uhlíka v prevádzkach Dole do roku 2030 Lepšia pre všetky zúčastnené strany: Spoločnosť Dole bude aj naďalej pozitívne vplývať na všetkých poľnohospodárov, komunity a ľudí pracujúcich pre spoločnosť Dole - prostredníctvom svojho záväzku k rovnakým príležitostiam, životným mzdám a neustále sa zvyšujúcej úrovni bezpečnosti, výživy a dobrých životných podmienok. Spoločnosť sa tiež snaží rozvíjať ľudské práva v rámci priamych operácií a dodávateľských reťazcov budovaním kultúry transparentnosti a zodpovednosti. Spoločnosť sa tiež zameriava na 50%-né zvýšenie hodnoty svojho podnikania do roku 2025.

