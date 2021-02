Dole lança o fundo Sunshine For All para promover a inovação para acabar com as lacunas da boa nutrição

As estatísticas globais surpreendentes e cada vez piores com relação à nutrição estão impulsionando a busca da Dole por soluções. Por exemplo, quase um quarto da população mundial está passando por insegurança alimentar moderada ou grave 1 e um terço dos alimentos produzidos para consumo humano é perdido ou desperdiçado em todo o mundo 2 . Ao fazer parceria com inovadores talentosos, parceiros promissores e parceiros progressistas, o fundo abordará essas lacunas de acessibilidade e desperdício, bem como acessibilidade e aceitabilidade – tudo dirigir para cumprir a Promessa da Dole, e para as pessoas, o planeta e nossa prosperidade coletiva.

"Acreditamos que o propósito deve permear cada parte da empresa para abordar esses desafios globais, desde os nosso modelo de negócios e os produtos que fabricamos, até os nosso trabalho com parceiros, o que professamos, e como nos esforçamos por um mundo mais igualitário", declarou Pier Luigi Sigismondi, presidente da Dole Packaged Foods Worldwide. "Aumentar a conscientização sobre as questões globais que enfrentamos e investir no melhor pensamento por meio deste fundo é a nossa maneira de garantir não apenas que o nosso propósito seja cumprido, mas também que estejamos promovendo soluções tangíveis e mudanças sistêmicas reais - hoje."

A Dole reconhece a necessidade de colaboração com parceiros com ideias semelhantes para se unir na luta contra a injustiça alimentar em todo o mundo. Assim, a empresa está buscando apoiar parceiros - de empreendedores, start-ups, pensamento estratégico até empresas com impacto social e ONGs - que podem trazer sua experiência em produção de alimentos, ciência nutricional, embalagens compostáveis, cadeia de suprimentos, logística, agricultura sustentável e bens de consumo de rápida movimentação.

"Nosso trabalho ao criar o fundo Sunshine For All durante a pandemia reforçou nossa crença de que as pessoas se juntarão a nós quando acreditarem no que fazemos", disse Barbara Guerpillon, diretora global de Ventures, Dole Packaged Foods e Asia Fresh. "O fundo é o nosso sinal para o mundo de que estamos abertos a negócios e que os negócios estão encontrando, alimentando e promovendo a inovação, as ações e as mudanças."

Para saber mais ou se inscrever no fundo, acesse sunshineforall.com

Sobre a Promessa Dole

Em 2020, a Dole anunciou a Promessa Dole, com seus três pilares em torno da nutrição, da sustentabilidade e da criação de valor compartilhado.

Melhor para as pessoas: acesso à nutrição sustentável para 1 bilhão de pessoas até 2025, com a meta de ter zero açúcar processado em todos os produtos Dole Packaged Foods até 2025.

acesso à nutrição sustentável para 1 bilhão de pessoas até 2025, com a meta de ter zero açúcar processado em todos os produtos Dole Packaged Foods até 2025. Melhor para o planeta trabalhando para atingir a meta de zero perda de frutas entre as fazendas da Dole e os mercados até 2025, com zero embalagem de plástico de origem fóssil até 2025. Trabalhando rumo a emissões de carbono zero líquido nas operações da Dole até 2030.

trabalhando para atingir a meta de zero perda de frutas entre as fazendas da Dole e os mercados até 2025, com zero embalagem de plástico de origem fóssil até 2025. Trabalhando rumo a emissões de carbono zero líquido nas operações da Dole até 2030. Melhor para todas as partes interessadas: a Dole continuará a impactar positivamente todos os fazendeiros, comunidades e pessoas que trabalham para a empresa – por meio de seu compromisso com igualdade de oportunidades, salários dignos e um nível sempre crescente de segurança, nutrição e bem-estar. A empresa também busca promover os direitos humanos nas operações diretas e cadeias de suprimentos por meio da construção de uma cultura de transparência e responsabilidade. Além disso, a empresa visa um aumento de 50% no valor de seus negócios até 2025.

