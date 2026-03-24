Domino's® actualiza su emblemático Tracker, el primero del sector, para ofrecer una experiencia aún mejor al cliente

"Durante 18 años, hemos brindado a los clientes la capacidad de seguir cada paso de su pedido, desde el momento en que lo realizan hasta que se prepara, se introduce en el horno y está listo para retiro o entrega", señaló Mark Messing, vicepresidente de marketing digital mundial de Domino's. "Domino's fue una de las primeras empresas en lanzar lo que se ha convertido en el estándar de oro de la conveniencia para el cliente en numerosos sectores. Domino's Tracker® es una tecnología muy valorada y nos enorgullece convertirla en una experiencia aún mejor para los clientes".

Además del nuevo diseño, las características actualizadas de Tracker incluyen:

Información más precisa del tiempo de preparación

Ahora, los clientes pueden obtener información de tiempo más precisa que les permite saber cuándo estará listo su pedido para retiro o entrega. Esta tecnología mejorada e inteligente, impulsada por DomOS, el sistema operativo patentado de Domino's, utiliza un motor de seguimiento de pedidos con inteligencia artificial personalizada que combina múltiples datos en tiempo real de los miembros del equipo de la tienda con modelos de aprendizaje automático para garantizar la estimación de tiempo más precisa.



Ahora, los clientes pueden obtener información de tiempo más precisa que les permite saber cuándo estará listo su pedido para retiro o entrega. Esta tecnología mejorada e inteligente, impulsada por DomOS, el sistema operativo patentado de Domino's, utiliza un motor de seguimiento de pedidos con inteligencia artificial personalizada que combina múltiples datos en tiempo real de los miembros del equipo de la tienda con modelos de aprendizaje automático para garantizar la estimación de tiempo más precisa. Actividades en vivo para usuarios de iOS

Domino's lleva el seguimiento de preparación dela pizza al siguiente nivel con el lanzamiento de actividades en vivo (Live Activities), lo que permite que el seguimiento sea más fácil, rápido e intuitivo para millones de usuarios de iPhone en todo el país. Con las actividades en vivo, las actualizaciones de Domino's Tracker son aún más accesibles para los clientes, ya que los usuarios de iPhone pueden seguir el progreso de su pedido directamente desde la pantalla de bloqueo, sin necesidad de cambiar de aplicación. Desde que se realiza el pedido hasta que está listo para entrega, las etapas clave del rastreador y las actualizaciones de la ubicación del conductor en tiempo real permanecen en primer plano. ¿El resultado? Una experiencia inmediata y de primer nivel que mantiene a los clientes conectados con su pizza en cada etapa de cumplimiento del pedido.



Domino's lleva el seguimiento de preparación dela pizza al siguiente nivel con el lanzamiento de actividades en vivo (Live Activities), lo que permite que el seguimiento sea más fácil, rápido e intuitivo para millones de usuarios de iPhone en todo el país. Con las actividades en vivo, las actualizaciones de Domino's Tracker son aún más accesibles para los clientes, ya que los usuarios de iPhone pueden seguir el progreso de su pedido directamente desde la pantalla de bloqueo, sin necesidad de cambiar de aplicación. Desde que se realiza el pedido hasta que está listo para entrega, las etapas clave del rastreador y las actualizaciones de la ubicación del conductor en tiempo real permanecen en primer plano. ¿El resultado? Una experiencia inmediata y de primer nivel que mantiene a los clientes conectados con su pizza en cada etapa de cumplimiento del pedido. Etapas de seguimiento simplificadas con más detalles

Domino's Tracker cuenta ahora con etapas simplificadas, "pedido realizado", "preparación", "entrega" o "retiro" (dependiendo de si el pedido es a domicilio o para llevar), y "¡mmm!", con información adicional que se muestra debajo. Los clientes tendrán más información que nunca sobre cada etapa de su pedido. Con un solo toque, los clientes pueden acceder a detalles del pedido, información del restaurante y un desglose paso a paso del progreso de su pedido. Incluso pueden ver a qué hora su pedido entró al horno, a qué hora salió su repartidor del restaurante, seguir a su repartidor mediante GPS y observar una barra que muestra el desplazamiento del vehículo.

"Domino's sigue ampliando nuestra estrategia Hungry for MORE para ofrecer la comida más deliciosa del sector y perseguir sin descanso la excelencia operativa", afirmó Messing. "Ese mismo compromiso impulsa nuestro enfoque respecto a la tecnología. Actualizamos nuestra aplicación y, ahora, Domino's Tracker, para ofrecer a los clientes una vista aún mejor y más detallada del progreso de sus pedidos. Incluso agregamos una etapa "mmm" en Domino's Tracker porque sabemos que la experiencia de los clientes no termina en el restaurante, sino cuando prueban ese primer y delicioso bocado de pizza. Desde su introducción en 2008, Domino's Tracker ha dado seguimiento a más de 2,500 millones de pedidos y será un placer dar seguimiento a millones más mientras continuamos innovando".

Para ver y utilizar el nuevo y mejorado Tracker de Domino's, descargue la aplicación de Domino's o haga clic en "Tracker" en dominos.com.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de pizza para llevar. Esta empresa mundial con más de 22,100 restaurantes en más de 90 mercados se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo. Domino's registró ventas minoristas mundiales de más de $20,100 millones en 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaban el 99 % de los restaurantes de Domino's a fines del cuarto trimestre de 2025. En E.E. U.U., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en 2025 a través de canales digitales y desarrolló varias plataformas de pedido innovadoras.

Pedidos — dominos.com

Información de la empresa — biz.dominos.com

Recursos multimedia — media.dominos.com

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FUENTE Domino's Pizza