Domino's® celebra la semana del draft: todas las pizzas tienen un 50% de descuento

Del 20 al 26 de abril, las pizzas a precio de menú que se pidan por Internet tienen un 50% de descuento

ANN ARBOR, Michigan, 20 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el draft de fútbol americano a la vuelta de la esquina, Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) ofrece una promoción digna de una selección de primera ronda. Del 20 al 26 de abril, los clientes pueden obtener un 50% de descuento en todas las pizzas a precio de menú, si las piden por Internet.

Con el draft de fútbol americano a la vuelta de la esquina, Domino’s ofrece una promoción digna de una selección de primera ronda. Del 20 al 26 de abril, los clientes pueden obtener un 50% de descuento en todas las pizzas a precio de menú, incluidas la Handmade Pan y la Parmesan Stuffed Crust, si las piden por internet.

"El draft es uno de esos momentos en los que la comida, los amigos y las expectativas se unen", afirmó Frank Garrido, vicepresidente ejecutivo y director de restaurantes de Domino's. "Desde la primera selección hasta la ronda final, Domino's ofrece una promoción que hace que las reuniones del día del draft sean aún mejores. Tanto si está organizando una gran fiesta para ver el partido como si solo desea comer una porción entre jugadas, todas las pizzas tienen un 50% de descuento al pedirlas por Internet".

La promoción del 50% de descuento de Domino's se aplica a las pizzas especiales, así como a las pizzas de cualquier tamaño y con cualquier tipo de masa, incluidas la Handmade Pan (pan hecho a mano) y la Parmesan Stuffed Crust (corteza rellena de parmesano). Desde ahora hasta el 14 de junio, los clientes que pidan una pizza Handmade Pan o una Parmesan Stuffed Crust por Internet recibirán gratis una salsa Domino's Slice Sauce: una salsa cremosa e irresistible, ideal para realzar el sabor de cada bocado de pizza.

Para aprovechar esta oferta por tiempo limitado, los clientes deben seleccionar la promoción del 50% de descuento al realizar un pedido por Internet en dominos.com o a través de la aplicación móvil de Domino's.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de pizza para llevar. Esta empresa mundial con más de 22,100 restaurantes en más de 90 mercados se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo. Domino's registró ventas minoristas mundiales de más de $20,100 millones en 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaban el 99 % de los restaurantes de Domino's a fines del cuarto trimestre de 2025. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en 2025 a través de canales digitales y desarrolló varias plataformas de pedido innovadoras.

Pedidos — dominos.com

Información de la empresa — biz.dominos.com

Recursos multimedia — media.dominos.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958564/Dominos_Pizza_Deal_Worthy_Draft_Discount.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2362955/5921363/Dominos_Pizza_Logo_v2.jpg

FUENTE Domino's Pizza