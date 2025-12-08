Domino's® celebra su sexagésimo quinto aniversario y regala pedidos gratuitos de pasteles Chocolate Lava Crunch

Los clientes que realicen un pedido en línea de al menos $10 podrán recibir un postre de chocolate horneado entre el 8 y el 22 de diciembre

ANN ARBOR, Michigan, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) cumple 65 años el 9 de diciembre y, para celebrar su aniversario, la emblemática marca ofrece a sus clientes una promoción especial: pasteles Chocolate Lava Crunch gratis con cualquier pedido en línea de al menos $10 entre el 8 y el 22 de diciembre.

Para celebrar el 65.º aniversario de Domino's, la marca ofrece a sus clientes una promoción especial: pasteles Chocolate Lava Crunch gratis con cualquier pedido en línea de al menos $10 entre el 8 y el 22 de diciembre.

"En honor a nuestro aniversario, decidimos que solo había una forma de celebrarlo: compartiendo con nuestros clientes deliciosos productos horneados", declaró Joe Jordan, director de operaciones y presidente de Domino's en EE. UU. "Durante más de seis décadas, hemos trabajado arduamente para ofrecer a los clientes de la marca la comida más deliciosa, un valor reconocido y comodidad. Domino's no existiría sin sus fieles clientes, por lo que esperamos que se unan a nosotros para celebrar los últimos 65 años con esta dulce oferta".

Para aprovechar la oferta, los clientes deben realizar un pedido mínimo en línea de $10 e introducir el código: "HAPPYBDAY". Cada pedido de pasteles Chocolate Lava Crunch incluye tres pasteles de chocolate horneados con chocolate fundido en el interior. Cada pastel está perfectamente decorado con una pizca de azúcar glas.

Descubra aquí los momentos clave a lo largo de los 65 años de historia de Domino's. Para hacer un pedido, visite www.dominos.com o utilice la aplicación móvil de Domino's.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de pizza para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa mundial de más de 21,700 tiendas en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas mundiales de más de $19,700 millones en los cuatro últimos trimestres finalizados el 7 de septiembre de 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaban el 99% de las tiendas Domino's al final del tercer trimestre de 2025. En EE. UU., Domino's generó más del 85% de las ventas minoristas de EE. UU. en 2024 a través de canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas de pedidos innovadoras.

Pedidos – dominos.com

Información de la empresa – biz.dominos.com

Recursos multimedia – media.dominos.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839528/Dominos_Chocolate_Lava_Crunch_Cakes.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2362955/5658250/Dominos_Pizza_Logo_v1.jpg

FUENTE Domino's Pizza