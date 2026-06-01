Domino's® inicia el Mes nacional de los lácteos con un 50% de descuento en pizzas, del 1 al 7 de junio

Actúe rápido: todas las pizzas a precio de menú tienen un 50% de descuento

ANN ARBOR, Michigan, 1 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) celebra el inicio del Mes nacional de los lácteos con una oferta legendaria: 50% de descuento en todas las pizzas a precio de menú entre el 1 y el 7 de junio.

Todas las pizzas de Domino’s, incluyendo las pizzas de especialidad como la Wisconsin 6-Cheese, tienen un 50% de descuento del 1 al 7 de junio en celebración del Mes nacional de los lácteos.

"Domino's tiene el compromiso de entregar comida deliciosa a un valor insuperable, pero eso no sería posible sin los agricultores de todo el país que trabajan arduamente cada día para producir los ingredientes de alta calidad que les encantan a nuestros clientes", afirmó Frank Garrido, vicepresidente ejecutivo y director de restaurantes de Domino's. "En este Mes nacional de los lácteos, agradecemos a los productores de lácteos y a los clientes que los apoyan, al ofrecer un 50% de descuento en todas las pizzas a precio de menú. Ya sea que los clientes prefieran mantener su orden de siempre o se sientan inspirados a añadir más queso con una Wisconsin 6-Cheese, cada pizza está a mitad de precio, lo que incluye nuestras pizzas de especialidad y los seis tipos de masa".

Los clientes pueden aprovechar la oferta del 50% de descuento de Domino's al realizar su pedido en dominos.com, mediante la aplicación móvil de Domino's, por teléfono o en persona. Para conocer más acerca de cómo Domino's apoya a las organizaciones que impactan y fortalecen a la industria agrícola, visite biz.dominos.com/stewardship/farmers.

Arriba el queso: datos divertidos sobre los lácteos

En 2025, Domino's presentó su primera masa Parmesan Stuffed Crust, elaborada con una masa premium con sabor a mantequilla y rellena de queso derretido hecho con 100% de mozzarella real. En los seis meses posteriores a su lanzamiento, Domino's horneó más de 24,900 millas de queso mozzarella en nuestras pizzas Parmesan Stuffed Crust, lo suficiente para dar la vuelta a la Tierra.

Cerca del 30% de toda la leche en EE. UU. en 2025 se utilizó para hacer queso (Consejo de Exportación de Lácteos de los EE. UU., 2026).

Las cadenas de pizzerías de servicio rápido, los autoservicios y algunos establecimientos de pizza casual rápida representan alrededor del 24% del uso total de queso en el sector de servicios de alimentos en los EE. UU. (2024, Technomic).

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de la venta para llevar. Figura entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa global de más de 22,300 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de $20,400 millones en los últimos cuatro trimestres anteriores al 22 de marzo de 2026. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99% de los establecimientos de Domino's a fines del primer trimestre de 2026. En EE. UU., Domino's generó más del 85% de ventas minoristas en EE. UU. en 2025, mediante sus canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas innovadoras de pedidos.

Pedidos: dominos.com

Información de la empresa: biz.dominos.com

Recursos multimedia: media.dominos.com

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FUENTE Domino's Pizza