Richard Delcid se proclama campeón del mundo de Domino's® en la categoría de "pizzero más rápido del mundo" de 2026

Delcid gana la competencia con un tiempo récord de preparación de 31.22 segundos

ANN ARBOR, Michigan, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) otorgó el título de "pizzero más rápido del mundo" de 2026 a su nuevo campeón, Richard Delcid, entre los mejores competidores de todo el mundo en el Mandalay Bay Resort en Las Vegas el 13 de mayo de 2026. Delcid, quien se desempeña como administrador general en Domino's en Manassas, Virginia, ganó la competencia al elaborar tres pizzas grandes en un tiempo récord de ¡31.22 segundos! Delcid ganó $5,000 en premios en efectivo, un trofeo, un cinturón de campeón y el título reconocido de "pizzero más rápido del mundo", entregado por el director ejecutivo de Domino's, Russell Weiner.

Richard Delcid (izquierda) ganó el título de "pizzero más rápido del mundo" 2026 de Domino's, el trofeo y el cinturón de campeón, que fueron entregados por el director ejecutivo Russell Weiner (derecha) en el Mandalay Bay Resort en Las Vegas el 13 de mayo de 2026.

"Ganar este título significa muchísimo para mí", señaló Delcid. "Esta competencia no se trata solo de velocidad, sino que entregar calidad bajo presión, exactamente como lo hacemos en los restaurantes todos los días. Este momento refleja años de arduo trabajo y práctica, por lo que me siento increíblemente orgulloso de lo logrado. Quiero agradecer de manera especial a mi instructor y compañero en la competencia, Joe Burr, quien me ayudó en cada paso del camino; sin él, no habría llegado hasta acá".

Los finalistas de "pizzero más rápido del mundo" vienen desde restaurantes Domino's de todo el planeta para competir en una fascinante exhibición de maestría en la elaboración de pizzas. Los finalistas deben preparar tres pizzas grandes, una de pepperoni, una de champiñones y una de queso, estirar la masa a mano, colocar la salsa y distribuir los ingredientes lo más rápido posible. Aunque la velocidad es importante, no es el único factor que determina quien gana la competencia de "pizzero más rápido del mundo". La calidad se examina minuciosamente, ya que dos jueces altamente calificados en las prácticas de elaboración de pizza de Domino's evalúan a los participantes según tres criterios: masa y salsa, porcionado y distribución de los ingredientes.

"La competencia "pizzero más rápido del mundo" celebra el increíble talento y la motivación de nuestros "Dominoids", quienes hacen que lo imposible parezca sencillo", comentó Frank Garrido, vicepresidente ejecutivo y director de restaurantes de Domino's. "La velocidad y la precisión demostradas son extraordinarias y reflejan los altos estándares que establecemos cada día. Nuestros franquiciados emplean a algunos de los mejores pizzeros del mundo y no podríamos estar más orgullosos de nombrar a Richard nuestro campeón de 2026".

Domino's comenzó a celebrar la competencia "pizzero más rápido del mundo" en 1982 para honrar a los preparadores de pizza que mejor ejemplifican la filosofía de la empresa de mantener la eficiencia en el restaurante a fin de otorgar tiempo suficiente para la entrega de una pizza segura y oportuna.

Delcid comenzó a trabajar para Domino's como repartidor de publicidad a tiempo parcial y representante de servicio al cliente en 2012. Gracias a su trabajo dedicado, llegó a convertirse en gerente general en 2015. En la actualidad, él trabaja para el franquiciado John Barber y su socio operativo, Robert Donner, quienes operan 62 restaurantes Domino's en todo Virginia, Maryland y Carolina del Norte. Esta es la primera vez que Delcid gana la competencia y su tercera participación. Por otra parte, es la segunda vez que queda entre los finalistas.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de pizza para llevar. Domino's figura entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa global de más de 22,300 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de $20,400 millones en los últimos cuatro trimestres anteriores al 22 de marzo de 2026. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaron el 99% de los establecimientos de Domino's a fines del primer trimestre de 2026. En EE. UU., Domino's generó más del 85 % de ventas minoristas en EE. UU. en 2025 a través de sus canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas de pedido innovadoras.

Pedidos – dominos.com

Información de la empresa – biz.dominos.com

Recursos multimedia – media.dominos.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988110/Dominos_2026_Worlds_Fastest_Pizza_Maker.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2362955/5988362/Dominos_Pizza_Logo_v2.jpg

FUENTE Domino's Pizza