Domino's® presenta una oferta del 50% de descuento en pizzas, justo a tiempo para el Black Friday y el Cyber Monday

Todas las pizzas del menú, incluida la nueva Spicy Chicken Bacon Ranch Pizza, tendrán un 50% de descuento, del 28 de noviembre al 7 de diciembre

ANN ARBOR, Michigan, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) no es ajena a ofrecer buenos precios a los clientes así como comodidad, allí donde lo deseen. Los clientes pueden disfrutar de ambas cosas gracias a la oferta de Domino's del 50% de descuento en pizzas al hacer su pedido en línea, entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.

Domino's ofrece un 50% de descuento en todas las pizzas del menú, incluidas las pizzas especiales, entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.

"Tanto si se cansa de las sobras de pavo, como si participa en algunos de los días de compras más importantes del año o planea reunirse con amigos para ver un partido de fútbol importante, la pizza es la compañera perfecta", afirmó Kate Trumbull, vicepresidenta ejecutiva y directora de Marketing de Domino's. "Con las compras navideñas y el esperado partido de fútbol del 5 de diciembre para ver quién jugará contra quién, por no hablar del cansancio que supone cocinar, sabíamos que era el momento perfecto para brindar una oferta deliciosa y conveniente a la que los clientes no podrían resistirse".

Los clientes pueden disfrutar de cualquier pizza, incluida la nueva pizza especial Spicy Chicken Bacon Ranch de Domino's, que se ha incorporado recientemente a la variedad existente de 10 pizzas especiales de la marca, con un 50% de descuento como parte de esta oferta. Para aprovechar la oferta, los clientes deben hacer sus pedidos mediante www.dominos.com o la aplicación móvil de Domino's.

Acerca de Domino's Pizza®

Domino's Pizza, fundada en 1960, es la empresa de pizzas más grande del mundo, con un importante negocio tanto de entrega a domicilio como de venta para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo, con una empresa mundial de más de 21,700 tiendas en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas mundiales de más de $19,700 millones en los cuatro últimos trimestres finalizados el 7 de septiembre de 2025. Su sistema está compuesto por propietarios de franquicias independientes que representaban el 99% de las tiendas Domino's al final del tercer trimestre de 2025. En EE. UU., Domino's generó más del 85% de las ventas minoristas de EE. UU. en 2024 a través de canales digitales y ha desarrollado diversas plataformas de pedidos innovadoras.

