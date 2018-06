Dongfeng Race Team flambe et revient au sommet du classement général

Dongfeng Race Team n'est pas première au classement général par hasard. L'équipe s'appuie sur une vision à long terme, des jugements avisés et des efforts constants. Comme pour Dongfeng Motor, la voie vers l'internationalisation n'est pas le fait de la chance. Cela exige également une vision globale, des prises de décision stratégiques et beaucoup de persévérance.

En cette nouvelle ère, Dongfeng Motor Corporation a réinterprété la notion historique de sa marque et publié une toute nouvelle stratégie de marque autour des concepts fondamentaux qui sont « Qualité, Intelligence, Harmonie ». La qualité est la base de la marque Dongfeng qui entre dans une nouvelle ère, son patrimoine le plus important et son credo ; l'intelligence est la source de la marque Dongfeng en cette nouvelle ère, le symbole d'une civilisation industrielle moderne et une inspiration en vue de continuer de gagner à l'avenir ; l'harmonie est l'âme et la foi de la marque Dongfeng dans sa nouvelle phase, le symbole de la quête permanente de l'étincelle humaine. Cette trinité « Qualité », « Intelligence » et « Harmonie » mènera au développement intégral et solide de Dongfeng Motor Corporation.

Avec le lancement de la nouvelle stratégie de marque, Dongfeng Motor Corporation tournera à plein régime et aura le vent en poupe concernant l'initiative « une ceinture, une route ». Dongfeng ne ménagera pas ses efforts en vue de faire de la Chine une puissance du secteur automobile en comptant la belle histoire de sa marque.

Photo - http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313964

SOURCE Dongfeng Motor Corporation