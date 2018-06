Volle Fahrt voraus! --- Dongfeng Race Team kehrt zur Ranglistenspitze zurück

Das Dongfeng Race Team sieht den Gewinn des ersten Platzes unter den momentanen Platzierungen nicht nur als schieren Glücksfall, sondern denkt in langfristigen Dimensionen und verlässt sich auf gesundes Urteilsvermögen und unermüdliche Beharrlichkeit. Der Weg zur Internationalisierung hat mit Glück nichts zu tun, wie das Beispiel Dongfeng Motor beweist. Es sind globale Visionskraft, strategische Entscheidungsfindungen und unablässlicher Einsatz erforderlich.

In dieser neuen Ära hat Dongfeng Motor Corporation die historische Konnotation ihrer Marke neu interpretiert und eine brandneue Dongfeng-Markenstrategie eingeführt, die den zentralen Wertkonzepten „Qualität, Intelligenz, Harmonie" unterliegt. Qualität verwurzelt die Marke Dongfeng mit der neuen Ära, sie präsentiert das wichtigste Gen in der Dongfeng-DNA und bildet die Basis des Unternehmens. Intelligenz gilt als der Ursprung der Marke Dongfeng im neuen Zeitalter, als Symbol einer modernen Industriezivilisation und Geburtsort zukunftsträchtiger Erfolge. Harmonie verkörpert die Seele der Marke Dongfeng, ihren festen Glauben an die neue Epoche und versinnbildlicht das unablässige Streben nach der Brillanz menschlicher Natur. Die Trinität von „Qualität", „Intelligenz" und „Harmonie" wird Dongfeng Motor Corporation zur einer umfassenden und intensiven Weiterentwicklung verhelfen.

Mit der Einführung der neuen Markenstrategie wird Dongfeng Motor Corporation in vollem Maße vom Rückenwind der One Belt, One Road-Initiative profitieren können. Dongfeng wird auf seiner Mission, China zu einem Kraftzentrum in der Automobilindustrie zu machen, keinerlei Mühe scheuen und stets eine Erfolgsgeschichte über die Marke Dongfeng parat haben.

