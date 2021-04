Donner du pouvoir aux femmes dans un secteur émergent

SHENZHEN , Chine, le 2er avril 2021 /PRNewswire/ -- La marque de vapotage électronique de renommée internationale Vaporesso a récemment organisé des discussions communautaires sur le nombre croissant de femmes dans son écosystème d'affaires, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les résultats mettent en évidence le rôle important que jouent les femmes dans le développement des entreprises locales, dans la promotion de l'arrêt du tabac et dans la création de communautés autour du vapotage. Vaporesso a été sensibilisé aux choses positives qui se passent pour donner du pouvoir aux femmes dans cette industrie émergente et dominée par les hommes, avec un regard spécifique sur la représentation des femmes dans l'espace de vapotage français.

Au cours des discussions en ligne, Vaporesso a pris conscience du fait que le rôle des femmes dans le secteur du vapotage faisait partie intégrante de l'accessibilité et de la légitimité croissantes de cet espace. Le tabagisme peut être considéré comme un choix de style de vie qui influence les amis et la famille ; par conséquent, malgré une base de consommateurs majoritairement masculine, le choix des individus de se tourner vers le vapotage pour arrêter de fumer des cigarettes affecte des familles entières. Les Françaises dont les histoires ont été partagées soulignent comment le vapotage leur a permis, à elles et à leurs proches, d'arrêter de fumer tout en leur offrant la possibilité de créer une entreprise saine et de favoriser une communauté locale autour du vapotage.

En ce qui concerne le thème de l'autonomisation des femmes par le biais du vapotage, Thalia Cheng, directrice du marketing de Vaporesso, a déclaré : "Le vapotage n'est pas seulement un mode de vie, c'est une culture qui a un impact sur tant de personnes. En tant que fille, mère et femme dans l'industrie du vapotage, je suis fière de voir que Vaporesso offre des alternatives au tabagisme. Il s'agit de la recherche de la qualité de vie et de l'équilibre entre le plaisir et les responsabilités."

Parmi les nombreuses histoires partagées, Stéphanie la propriétaire d'une petite entreprise en pleine expansion baptisée Vapotime, a partagé la sienne avec la communauté. Après avoir exploité des boutiques de téléphonie mobile, elle a d'abord envisagé d'ouvrir un magasin de vape car le secteur de la vape lui semblait similaire, étant également basé sur une technologie en pleine expansion. Ouvrant son premier magasin avec son partenaire en 2013, Stéphanie s'est également mise au vapotage pour arrêter de fumer et en apprendre davantage sur les produits qu'elle vendait. Aujourd'hui, en 2021, Stéphanie n'a pas touché à la cigarette depuis six ans, possède quatre magasins et occupe sept employés, et est plus déterminée que jamais à aider les fumeurs à arrêter définitivement de fumer.

Des témoignages similaires sur le recours au vapotage pour arrêter de fumer ont été entendus au sein de la communauté, notamment par Fanny de Vapecity, qui a rappelé qu'elle avait essayé d'arrêter de fumer à plusieurs reprises pendant ses 15 années de dépendance avant de découvrir le vapotage il y a cinq ans. Depuis lors, le fait de pouvoir contrôler sa consommation de nicotine lui a permis de réduire lentement sa consommation. Cependant, elle continue à apprécier le vapotage et est très reconnaissante de la communauté qui s'est créée autour de son magasin. Émilie, employée de la boutique Econo Close, a également partagé son expérience, elle qui est passée d'un paquet de cigarettes par jour à 3 mg de nicotine en un mois de vapotage. Pour elle, aider les autres à arrêter de fumer a été un élément gratifiant de son travail, et elle aime communiquer et partager des conseils avec les clients du magasin, qui sont de plus en plus nombreux.

La représentation des femmes dans l'écosystème de Vaporesso est au cœur de deux initiatives majeures de l'entreprise visant à apporter une contribution positive à la société. Deux initiatives ont été lancées en 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19. D'une part, Vaporesso Care est une campagne de soutien aux communautés locales du monde entier. D'autre part, Power Shop est une initiative visant à soutenir les entreprises en pleine croissance en améliorant la coopération entre les fabricants et les boutiques, et les consommateurs en soutenant les boutiques de vape avec le marketing et les ventes. Dans les deux initiatives, le rôle des femmes a été et continuera d'être au centre des préoccupations de l'équipe, et il reste encore beaucoup à faire en 2021 pour encourager la participation des femmes à la croissance de ce secteur passionnant et émergent.

Pour en apprendre plus sur Vaporesso Cares ou pour un partenariat avec nous, rendez-vous sur https://www.vaporesso.com/vaporessocare-events

https://www.vaporesso.com



