VAPORESSO: 9 Jahre, in denen das Gewöhnliche übertroffen und die Grenzen erweitert wurden

Die Kampagne fiel mit der Markteinführung die XROS 4 NANO zusammen und brachte das Streben der Marke nach Spitzenleistungen mit Extremsportarten wie Surfen, BMX und Gleitschirmfliegen in Einklang. Dieser strategische Schritt verstärkte sowohl die Produkteinführung als auch die Jubiläumsfeierlichkeiten und präsentierte die beliebte Produktlinie von VAPORESSO, darunter LUXE XR MAX, GEN MAX und der Star der Show, XROS 4 NANO. Jedes Produkt war auf einzigartige Weise mit einer Extremsportart verbunden: Die LUXE XR MAX, die bahnbrechende Innovation verkörpert, schoss vorwärts wie ein Surfer, der die mächtigsten Wellen meistert; die GEN MAX, die für Spitzenqualität und Ausdauer steht, glich dem Mut und der Entschlossenheit von BMX-Fahrern, die sich durch schwieriges Gelände kämpfen und es bis an die Spitze schaffen; während die beliebte XROS 4 NANO, die die Essenz von Freiheit, Jugend und modernem Design einfängt, die gewagten Sprünge von Fallschirmspringern widerspiegelte, die die Schwerkraft überwinden.

Online hat VAPORESSO mit drei Weltklasse-Athleten zusammengearbeitet, um ein inspirierendes Werbevideo zu erstellen, das den unbeugsamen Geist der Marke widerspiegelt. Das Video löste eine Welle des Engagements und der Begeisterung der Nutzer aus. Die Kampagne beinhaltete auch eine interaktive Online-Pinnwand mit dem Titel „BE YOUR OWN CHAMPION", auf der VAPORESSO-Fans aus aller Welt inspirierende, herausfordernde Momente und die 818-Challenge teilten, die die Fans dazu ermutigte, in ihren sozialen Medien Geschichten über das Durchbrechen ihrer eigenen Grenzen zu teilen.

Die Online-Kampagne und die interaktiven Seiten der Feierlichkeiten förderten ein tiefgreifendes Zusammenspiel, von der Überwindung persönlicher sportlicher Grenzen bis hin zur Bewältigung der Herausforderungen, mit denen ihre Familien in Notlagen konfrontiert sind – allesamt Inspirationsquellen für VAPORESSO. Die Marke, die stets von den Zielen und Errungenschaften ihrer Gemeinschaft angetrieben wird, findet Inspiration in dem unermüdlichen Streben nach Exzellenz, das von ihren Unterstützern an den Tag gelegt wird. Im Gegenzug werden die Fans durch den unerschütterlichen Geist von VAPORESSO gestärkt, der sie ermutigt, den Herausforderungen des Lebens mit Mut und Entschlossenheit zu begegnen.

An der Küste von Nizza, Frankreich, veranstaltete VAPORESSO eine Strandparty mit Gästen, darunter lokale Partner und Markenliebhaber. Auf der Veranstaltung wurden die Premium-Angebote von VAPORESSO vorgestellt, darunter die GEN MAX, die LUXE XR MAX und die XROS 4 NANO. Der Abend wurde durch ein dynamisches Programm von Extremsportarten belebt, angeführt von einem BMX-Weltmeister, der die Gäste und Fans in seinen Bann zog.

Die Feier zum 9-jährigen Bestehen von VAPORESSO war ein triumphales Fest, das das unermüdliche Engagement für Innovation und Exzellenz unterstrich. Durch diese Veranstaltung konnte die Marke ihr Leitprinzip „Move Beyond Ordinary" erfolgreich einem globalen Publikum vermitteln und ihre Position als Vorreiter in der Branche stärken. Mit Blick auf die Zukunft ist VAPORESSO bereit, weiterhin Grenzen zu überschreiten und Standards zu setzen, um die Grenzen des Möglichen in der Welt des Vaporisierens zu verschieben.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass jede Handlung ein Streben nach Exzellenz ist. Unser unermüdliches Engagement, das Gewöhnliche zu übertreffen, hat uns zur weltweit führenden Vaping-Marke gemacht. Wir verkörpern eine Vision, in der unsere Technologie und unsere Werte miteinander verschmelzen, um ein besseres, saubereres und angenehmeres Leben für alle zu schaffen.

