VAPORESSO : 9 ans de dépassement de l'ordinaire et de dépassement de soi

La campagne a coïncidé avec le lancement du XROS 4 NANO, alignant la quête d'excellence de la marque sur les sports extrêmes tels que le surf, le BMX et le parapente. Cette décision stratégique a permis d'amplifier le lancement des produits et les festivités d'anniversaire, en mettant en valeur la gamme de produits populaires de VAPORESSO, notamment le LUXE XR MAX, le GEN MAX et la star du spectacle, le XROS 4 NANO. Chaque produit était lié de manière unique à un sport extrême : le LUXE XR MAX, qui incarne l'innovation révolutionnaire, a fait un bon en avant, comme un surfeur qui maîtrise les vagues les plus puissantes ; le GEN MAX, qui symbolise la qualité et l'endurance maximales, est à l'image du courage et de la détermination des pilotes de BMX qui s'attaquent à des terrains difficiles et parviennent au sommet ; tandis que le chouchou XROS 4 NANO, qui capture l'essence de la liberté, de la jeunesse et du design moderne, était à l'image des sauts audacieux des parachutistes qui transcendent la pesanteur.

En ligne, VAPORESSO a collaboré avec trois athlètes de classe mondiale pour créer une vidéo promotionnelle inspirante qui capture l'esprit indomptable de la marque. La vidéo a suscité une vague d'engagement et d'enthousiasme de la part des utilisateurs. La campagne comprenait également un mur interactif en ligne intitulé « DEVENEZ VOTRE PROPRE CHAMPION », sur lequel les fans de VAPORESSO du monde entier ont partagé des moments de défi inspirants, ainsi que le défi 818, qui les encourageait à communiquer sur leurs réseaux sociaux des histoires sincères de dépassement de leurs propres limites.

La campagne en ligne et les pages interactives de célébration ont favorisé une interaction profonde, de son dépassement des limites athlétiques personnelles à l'affrontement des défis de leurs familles rencontrant des difficultés, des sources d'inspiration pour VAPORESSO. La marque, toujours motivée par les aspirations et les réalisations de sa communauté, puise son inspiration dans la poursuite incessante de l'excellence dont font preuve ses partisans. À leur tour, les fans sont stimulés par l'esprit inébranlable de VAPORESSO, qui les encourage à affronter les défis de la vie avec courage et détermination.

VAPORESSO a organisé une fête sur la plage de Nice, en France, à laquelle ont participé, entre autres, des partenaires locaux et des passionnés de la marque. L'événement a permis de présenter les offres premium de VAPORESSO, avec le GEN MAX, le LUXE XR MAX et le XROS 4 NANO. La soirée a été animée par une série dynamique de performances de sports extrêmes, menées par un champion du monde de BMX, qui ont captivé les invités et les fans.

Le 9e anniversaire de VAPORESSO fut une célébration triomphale de son engagement constant en faveur de l'innovation et de l'excellence. Grâce à cet événement, la marque a réussi à transmettre son principe directeur « Dépasser l'ordinaire » à un public mondial, renforçant ainsi sa position de pionnier dans l'industrie. Pour ce qui est de l'avenir, VAPORESSO est prêt à continuer à briser les frontières et à élever les normes, en repoussant les limites de ce qui est possible dans le monde du vapotage.

À propos de VAPORESSO

VAPORESSO a été fondé sur la conviction que chaque action est une tentative d'atteindre l'excellence. Notre engagement indéfectible à dépasser l'ordinaire nous a propulsés au rang de marque de vapotage leader dans le monde. Nous incarnons une vision où notre technologie et nos valeurs se rejoignent, créant une vie meilleure, plus propre et plus agréable pour tous.

