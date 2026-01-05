"DOOGEE AI, Explora más": Impulsando la aventura en el mundo real en CES 2026

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Este enero, llega el futuro de la exploración. DOOGEE invita a amantes de la tecnología, socios de la industria y medios de comunicación globales a CES 2026 para experimentar cómo la Inteligencia Artificial (IA) está cambiando la forma en que exploramos el mundo con la nueva visión: "DOOGEE AI, Explora más".

Smartphones robustos: herramientas inteligentes para la naturaleza

Doogee CES Key Product All-in-one

Serie V Max: Más allá de Max

La serie V Max es perfecta para viajes largos al aire libre. Cuenta con una batería muy potente y una excelente cámara HD. El nuevo DOOGEE V Max LR (Laser Ranging) lleva esta idea a otro nivel. No es solo un teléfono, sino una herramienta de productividad inteligente.

Aplicación práctica: Imagine que es ingeniero o senderista y necesita saber la distancia a un acantilado o una pared. Con la función de medición láser de 40 m, el V Max LR usa IA para medirla al instante y con precisión. No necesita herramientas adicionales.

Potencia e iluminación: Funciona con una potente batería de 20.500 mAh con carga rápida de 45 W, para que puedas trabajar durante semanas sin parar. Por la noche, las luces de camping duales de 1200 LM transforman un camping oscuro en un espacio de trabajo luminoso, convirtiéndolo en un verdadero aliado para explorar las 24 horas.

Serie Shield: Robusto fuera y dentro

DOOGEE S300 Plus: Esta es la herramienta definitiva para la comunicación en equipo. Con la función de walkie-talkie POC (Push-to-Talk), puede hablar con su equipo al instante con un solo botón, optimizando el trabajo. La cámara principal de 200 MP captura con claridad cada detalle de su proyecto o viaje. Utiliza una nueva batería de silicio-carbono de 11.000 mAh, que te ofrece una gran potencia y mantiene el teléfono más ligero.

Relojes inteligentes y dispositivos de audio: Exploración con manos libres

Anywise W1 Pro: Un reloj robusto que soluciona sus problemas de navegación. Con GPS de doble banda y mapas sin conexión, podrá orientarse con precisión sin necesidad de teléfono. Es resistente al agua hasta 5 ATM, perfecto para practicar kayak o natación.

Un reloj robusto que soluciona sus problemas de navegación. Con GPS de doble banda y mapas sin conexión, podrá orientarse con precisión sin necesidad de teléfono. Es resistente al agua hasta 5 ATM, perfecto para practicar kayak o natación. BoneAir Swim: Estos auriculares impermeables IPX8 están diseñados para mayor seguridad. Utilizan conducción ósea, lo que le permite escuchar música bajo el agua sin perder el sonido del entorno. Este equilibrio le mantiene seguro mientras disfruta del agua.

Únase a nosotros en CES 2026

Invitamos a todos los visitantes, socios y medios de comunicación a unirse a nosotros en CES 2026 en Las Vegas. Venga y descubra cómo DOOGEE usa la IA para mejorar su vida al aire libre.

Fecha: 6-9 de enero de 2026

Ubicación: Las Vegas

Dirección: LVCC - South Hall 1

Expositor DOOGEE No. 32123

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854280/20260105_161752.jpg