La stratégie « L'IA pour plus de possibilités d'exploration » de DOOGEE au service de l'aventure dans le monde réel au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026

LAS VEGAS, 5 janvier 2026 /PRNewswire/ -- En ce mois de janvier s'ouvre l'avenir de l'exploration. DOOGEE invite les amateurs de technologie, les partenaires de l'industrie et les médias du monde entier au salon CES 2026 pour découvrir comment l'intelligence artificielle (IA) change la façon dont nous explorons le monde, sur la base de sa nouvelle vision : « L'IA pour plus de possibilités d'exploration ».

Smartphones robustes : des outils intelligents pour la nature

Série V Max : au-delà du maximum

La série V Max est parfaite pour les longues balades en plein air. Elle dispose d'une batterie très puissante et d'une excellente caméra HD. Le nouveau DOOGEE V Max LR (télémétrie laser) propulse ce concept à un niveau supérieur. Il ne s'agit pas d'un simple téléphone, mais d'un outil de productivité intelligent.

Application dans le monde réel : Imaginez que vous êtes ingénieur ou randonneur et que vous avez besoin de connaître la distance qui vous sépare d'une falaise ou d'un mur. Grâce à sa fonction de télémétrie laser de 40 m de portée, le V Max LR se sert de l'IA pour la mesurer instantanément et avec précision. Vous n'avez besoin d'aucun outil supplémentaire.

Puissance et éclairage : L'appareil est alimenté par une batterie ultraperformante de 20 500 mAh avec charge rapide à 45 W. Vous pouvez donc travailler pendant des semaines sans interruption. La nuit, ses deux lampes de camping de 1 200 lumens transforment un camping sombre en un espace de travail lumineux, et font du V Max LR un véritable partenaire d'exploration 24 heures sur 24.

Série Shield : robuste à l'extérieur comme à l'intérieur

DOOGEE S300 Plus : L'outil par excellence pour la communication au sein d'une équipe. Grâce à sa fonction POC (appuyer et parler) de talkie-walkie, vous pouvez parler instantanément à votre équipe à l'aide d'un seul bouton, et ainsi rendre votre travail plus efficace. La caméra principale de 200 mégapixels capture clairement tous les détails de votre projet ou de votre parcours. Sa nouvelle batterie en silicium-carbone de 11 000 mAh offre une grande puissance tout en allégeant le téléphone.

Montres connectées et appareils audio : l'exploration mains libres

Anywise W1 Pro : une montre robuste qui résout les problèmes de navigation. Grâce au GPS bibande et aux cartes hors ligne, elle vous aide à trouver votre chemin avec précision, sans téléphone. Étanche à 50 mètres (5 ATM), elle est parfaite pour le kayak ou la natation.

BoneAir Swim : Ces écouteurs étanches IPX8 sont conçus pour la sécurité. À conduction osseuse, ils vous permettent d'écouter de la musique sous l'eau tout en continuant à entendre les sons environnants. Cet équilibre fait que vous restez en sécurité tout en profitant de votre baignade.

Venez nous rendre visite au salon CES 2026

Nous invitons tous les visiteurs, les partenaires et les médias à venir nous voir au salon CES 2026 de Las Vegas. Venez découvrir comment DOOGEE exploite l'IA pour améliorer votre qualité de vie en plein air.

Date : du 6 au 9 janvier 2026

Lieu : Las Vegas

Adresse : Las Vegas Convention Center (LVCC), hall sud 1

DOOGEE, stand nº 32123

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854280/20260105_161752.jpg