Doosan Robotics baut seine Präsenz in Europa durch die Erweiterung der Niederlassung in Frankfurt aus

Die neue Niederlassung stärkt die lokalen Kompetenzen in den Bereichen Vertrieb, Service, Schulung und Kundensupport in ganz Europa

FRANKFURT, Deutschland, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics gab bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Bemühungen, das Geschäftswachstum in der gesamten Region voranzutreiben, eine erweiterte europäische Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet hat. An der Eröffnungsfeier am 19. Mai nahmen rund 200 Gäste teil, darunter wichtige europäische Partner, bestehende und potenzielle Kunden, Robotikverbände sowie lokale Medienvertreter.

Doosan Robotics expanded its European branch to Frankfurt, Germany, to support its business growth in Europe. The photo shows Inwon Park, President of Doosan Robotics (fourth from left), and Kevin Kim, CEO of Doosan Robotics (sixth from left), with attendees after the opening ceremony. Doosan Robotics Europe hosted an Open House event at its Frankfurt office to mark the opening of its expanded European branch.

2024 gründete Doosan Robotics seine europäische Niederlassung und knüpfte Partnerschaften mit Systemintegratoren und Händlern in wichtigen europäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Die erweiterte Niederlassung in Frankfurt markiert den nächsten Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie von Doosan Robotics. Sie stärkt die lokale Service- und Schulungsinfrastruktur und bietet gleichzeitig neue Funktionen für die Vorführung von Robotiklösungen und die Anwendungsentwicklung.

Um eine schnellere Reaktion vor Ort zu ermöglichen, baut Doosan Robotics Europe seine lokalen Reparatur- und Servicekapazitäten aus, indem der Support auf den Austausch einzelner Komponenten erweitert wird. Das Unternehmen unterhält einen lokalen Bestand an Ersatzteilen und Reparaturausrüstung, um die Reaktionszeiten für Kunden zu verkürzen. Bei Roboterproblemen am Kundenstandort können sofort Ersatzroboter eingesetzt werden, um Betriebsausfälle zu minimieren und Kundenanliegen schnell zu lösen.

Auch die Schulungsprogramme werden lokalisiert und erweitert, um Kunden und Systemintegratoren direkter zu unterstützen. Mindestens zweimal im Monat werden Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis angeboten. Das Unternehmen wird zudem ein neues „Live-Repair"-Schulungsprogramm einführen, bei dem die Teilnehmer echte Produkte zerlegen und reparieren können. Mit dieser Initiative will Doosan Robotics Europe die praktischen technischen Fähigkeiten vor Ort verbessern, die Zufriedenheit mit den Schulungen steigern und stärkere langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Bei der Eröffnungsfeier präsentierte Doosan Robotics Europe mehrere kommerzialisierte Roboterlösungen, darunter Palettierung, bei der Gegenstände auf Paletten angeordnet und gestapelt werden; Maschinenbeschickung, bei der Werkstücke geladen und fertige Teile entladen werden; KI-basiertes Pick-and-Place; sowie eine Lösung zur Zubereitung von Cocktails.

Um Kunden einen kontinuierlichen Zugang zu Roboterlösungen zu ermöglichen, betreibt Doosan Robotics Europe einen Showroom, in dem potenzielle Kunden diese aus erster Hand erleben können, was die Vertriebskapazitäten auf dem europäischen Markt weiter stärkt. Das Unternehmen wird zudem ein Anwendungszentrum einrichten, in dem Kunden direkt mit Ingenieuren der europäischen Niederlassung zusammenarbeiten können, um maßgeschneiderte Roboterlösungen zu entwickeln.

„Die erweiterte Niederlassung in Frankfurt bietet uns eine stärkere Plattform, um Kunden und Partner in ganz Europa mit größerer Schnelligkeit, Nähe und technischer Unterstützung zu bedienen", sagte Inwon Park, Präsident von Doosan Robotics. „Über die Lieferung von Produkten hinaus werden wir das Vertrauen in unsere Marke und unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt weiter stärken, indem wir eine lokal integrierte Service- und Schulungsinfrastruktur aufbauen."

Informationen zu Doosan Robotics

Doosan Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von kollaborativen Roboterlösungen und liefert modernste KI-Robotik in 45 Länder in aller Welt. Doosan Robotics ist bekannt für seine erstklassige Sicherheit und Leistung und bedient namhafte Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Elektronik, Halbleiter, Logistik und Energie. Weitere Informationen über Doosan Robotics finden Sie unter https://www.doosanrobotics.com.

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