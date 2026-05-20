Doosan Robotics renforce sa présence européenne en ouvrant une succursale majeure à Francfort

Le nouveau bureau vient consolider les capacités de vente, de services, de formation et d'assistance à la clientèle de l'entreprise dans toute l'Europe

FRANCFORT, Allemagne, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de ses efforts visant à accélérer la croissance de ses activités dans la région, Doosan Robotics a annoncé l'ouverture d'une succursale européenne élargie à Francfort, en Allemagne. La cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue le 19 mai, a rassemblé environ 200 invités, parmi lesquels des partenaires européens clés, des clients existants et potentiels, des associations de robotique et des médias locaux.

Doosan Robotics expanded its European branch to Frankfurt, Germany, to support its business growth in Europe. The photo shows Inwon Park, President of Doosan Robotics (fourth from left), and Kevin Kim, CEO of Doosan Robotics (sixth from left), with attendees after the opening ceremony. Doosan Robotics Europe hosted an Open House event at its Frankfurt office to mark the opening of its expanded European branch.

Doosan Robotics a établi sa succursale européenne en 2024 pour nouer des partenariats avec des intégrateurs de systèmes et des distributeurs sur les principaux marchés européens, en particulier l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. La succursale élargie de Francfort marque la nouvelle étape de la stratégie de croissance européenne de Doosan Robotics. Venant en appui à l'infrastructure locale de services et de formation, elle ajoute aussi de nouvelles fonctions pour les démonstrations de solutions robotiques et le développement d'applications.

Afin d'accélérer la réponse locale, Doosan Robotics Europe renforce ses capacités de réparation et d'entretien en étendant son assistance au remplacement de composants individuels. L'entreprise dispose d'un stock local de pièces détachées et d'équipements de réparation afin de réduire les délais d'intervention chez les clients. En cas de problème avec un robot sur le site d'un client, des robots de remplacement peuvent être déployés immédiatement afin de limiter les temps d'arrêt et d'apporter une réponse rapide aux inquiétudes du client.

Les programmes de formation locaux sont également étendus afin de soutenir plus directement les clients et les intégrateurs de systèmes. Des cours de niveaux débutant, intermédiaire et avancé seront proposés au moins deux fois par mois. L'entreprise lancera en outre un nouveau programme de formation « Réparation en direct », dans lequel les participants pourront démonter et réparer des produits réels. Grâce à cette initiative, Doosan Robotics Europe entend accroître les compétences techniques pratiques de ses techniciens sur le terrain, améliorer la satisfaction des bénéficiaires des formations et consolider à long terme les relations avec les clients.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Doosan Robotics Europe a présenté plusieurs de ses solutions robotiques commercialisées : la palettisation, qui permet de ranger et d'empiler des articles sur des palettes ; la gestion automatique des machines, qui permet de charger les pièces à usiner et de décharger des pièces finies ; le prélèvement et le placement basés sur la vision par intelligence artificielle ; ainsi qu'une solution de préparation de cocktails.

Afin d'étayer ses capacités de vente sur le marché européen et de donner aux clients un accès permanent à ses solutions robotiques, Doosan Robotics Europe invite tous ses clients potentiels à venir les découvrir par eux-mêmes dans une salle d'exposition. L'entreprise créera aussi un centre d'application, où les clients pourront travailler directement avec les ingénieurs de la succursale européenne en vue de mettre au point des solutions robotiques personnalisées.

« La grande succursale de Francfort nous donne une plateforme plus solide pour répondre plus rapidement aux attentes de nos clients et de nos partenaires dans toute l'Europe, en étant au plus près d'eux pour leur apporter une meilleure assistance technique », a déclaré Inwon Park, président de Doosan Robotics. « Au-delà de la fourniture de produits, nous continuerons à conforter la fiabilité de notre marque et la compétitivité de notre entreprise sur le marché européen, en mettant en place une infrastructure de services et de formation intégrée au niveau local. »

À propos de Doosan Robotics

Doosan Robotics, qui fournit des robots IA de pointe dans 45 pays à travers le monde, est un leader mondial dans le domaine des solutions robotiques collaboratives. Réputée pour sa sécurité et ses performances de classe mondiale, l'entreprise compte des clients de premier ordre dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'électronique, les semi-conducteurs, la logistique ou encore l'énergie. De plus amples informations sur Doosan Robotics sont disponibles à l'adresse https://www.doosanrobotics.com.

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