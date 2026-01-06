Doosan Robotics dévoile au CES 2026 une solution primée de robot IA, ouvrant ainsi une nouvelle voie stratégique

Les produits de pointe comprennent la solution robotique autonome "Scan & Go", récompensée par le prix de l'innovation du CES, une solution robotique alimentée par l'IA pour la réparation de composites à grande échelle, et une solution de dépalettisation alimentée par l'IA intégrant des algorithmes de mouvement basés sur l'IA

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics Inc., leader mondial des solutions robotiques collaboratives, dévoilera les derniers développements de l'industrie de la robotique au CES® 2026. Doosan Robotics expose du 6 au 9 janvier sur le stand 5840 (hall ouest) au Las Vegas Convention Center.

Doosan Robotics présentera la solution robotique autonome Scan & Go, lauréate de deux prix de l'innovation du CES 2026, dont le prix "Best of Innovation" dans la catégorie IA. Scan & Go est un système autonome alimenté par l'IA qui révolutionne la réparation des composites à grande échelle en utilisant l'apprentissage cognitif, l'intelligence basée sur la physique et la vision 3D basée sur le laser pour interpréter des géométries complexes en temps réel et générer des trajectoires d'outils optimisées directement à partir de données de nuage de points, éliminant ainsi le besoin de modélisation CAO ou de programmation de code. La solution améliore encore la précision et l'efficacité en adaptant et optimisant de manière autonome ses mouvements pour les tâches complexes et de haute précision.

Déployé sur un chariot élévateur autonome, le système est conçu pour fonctionner sur des structures larges et irrégulières, telles que les fuselages d'avions, les pales d'éoliennes et les façades architecturales. Avec une préparation minimale, il exécute des tâches de ponçage, de meulage et d'inspection, ce qui permet aux fabricants d'accélérer la production, de réduire les besoins en main-d'œuvre et d'améliorer la qualité et la sécurité sur le lieu de travail.

La solution est développée en collaboration avec Maple Advanced Robotics Inc. (MARI), une société partenaire de Doosan Robotics. MARI est une société d'innovation basée au Canada active dans le domaine de la robotique et de l'automatisation, qui fait activement progresser le développement et la fourniture de plateformes robotiques pilotées par l'IA.

En outre, Doosan Robotics dévoilera sa démonstration de dépalettisation alimentée par l'IA, qui permet une planification optimale des mouvements en temps réel à l'aide de Nvidia cuMotion. Le dépalettiseur IA est une solution automatisée qui intègre la reconnaissance de boîtes par vision 3D, la reconnaissance de texte, l'évitement d'obstacles et la génération automatique de trajectoires. En s'appuyant sur des algorithmes de mouvement IA avancés, le système identifie avec précision les boîtes cubiques, évite dynamiquement les obstacles et génère automatiquement des trajectoires de mouvement optimisées pour l'exécution. Ces capacités devraient améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle et la flexibilité sur site dans les environnements logistiques, permettant une automatisation plus adaptative et plus intelligente.

La solution robotique intelligente de Doosan Robotics intègre de manière transparente le matériel de robots collaboratifs, les logiciels et des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle, dans un ensemble unifié, prêt à l'emploi. Conçue pour une installation rapide et un fonctionnement immédiat, la solution de Doosan permet aux utilisateurs d'optimiser les flux de travail et les séquences de tâches grâce à l'automatisation alimentée par l'IA, ce qui réduit considérablement le temps de fonctionnement. En outre, la collaboration coordonnée entre plusieurs robots améliore l'efficacité globale.

« Nous entrons dans la prochaine phase de développement de l'entreprise, alors que nous proposons les meilleures solutions pour accroître l'efficacité et la sécurité sur différents sites de travail », a déclaré Kevin Kim, PDG de Doosan Robotics. « Nous apportons au marché un portefeuille évolutif de solutions robotiques de premier ordre, grâce à des partenariats stratégiques avec des leaders de l'industrie tels que NVIDIA, permettant ainsi de relever les défis dans de nombreux secteurs d'activité. »

Au début de l'année, Doosan Robotics a annoncé sa transformation stratégique en une société de solutions robotiques IA, axée sur la sécurisation des futurs moteurs de croissance et le renforcement de la compétitivité technologique mondiale. Doosan Robotics continue de se concentrer sur le développement de technologies innovantes et prévoit de lancer sa solution de palettisation IA au cours du premier semestre de cette année.

Pour plus d'informations sur la présence de Doosan au CES 2026 sur le stand du groupe Doosan, veuillez rendre visiter le stand du groupe Doosan au CES 2026

À PROPOS DE DOOSAN ROBOTICS

Doosan Robotics est un leader mondial dans le domaine des solutions robotiques collaboratives, fournissant des robots IA de pointe dans 45 pays à travers le monde. Réputé pour sa sécurité et ses performances de classe mondiale, Doosan Robotics sert des clients de premier ordre dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'électronique, les semi-conducteurs, la logistique et l'énergie.

De plus amples informations sur Doosan Robotics sont disponibles sur le site https://www.doosanrobotics.com/en/.

