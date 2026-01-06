- Doosan Robotics presenta en CES 2026 su galardonada solución robótica con IA, marcando el comienzo de un nuevo camino

Entre sus productos de vanguardia se incluyen la "Solución Robótica Autónoma Scan & Go", galardonada con el Premio a la Innovación CES, una solución robótica impulsada por IA para la reparación de compuestos a gran escala, y una solución de despaletizado impulsada por IA con algoritmos de movimiento de IA

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics Inc., líder mundial en soluciones robóticas colaborativas, presentará sus últimos avances para la industria robótica en CES® 2026. Doosan Robotics estará presente del 6 al 9 de enero en el West Hall, expositor 5840, del Centro de Convenciones de Las Vegas.

Doosan Robotics Unveils Award-Winning AI Robot Solution, as the Beginning of a New Path at CES 2026

Doosan Robotics presentará la solución robótica autónoma Scan & Go, ganadora de dos Premios a la Innovación CES 2026, incluyendo el premio a la "Mejor Innovación" en la categoría de IA. Scan & Go es un sistema autónomo impulsado por IA que revoluciona la reparación de materiales compuestos a gran escala mediante el uso de aprendizaje cognitivo, inteligencia basada en la física y visión 3D láser para interpretar geometrías complejas en tiempo real y generar trayectorias de herramientas optimizadas directamente a partir de datos de nubes de puntos, eliminando la necesidad de modelado CAD o programación. La solución mejora aún más la precisión y la eficiencia al adaptar y optimizar sus movimientos de forma autónoma para tareas complejas de alta precisión.

Implementado en una carretilla elevadora autónoma, el sistema está diseñado para operar en estructuras grandes e irregulares, como fuselajes de aeronaves, palas de aerogeneradores y fachadas arquitectónicas. Con una preparación mínima, realiza tareas de lijado, rectificado e inspección, lo que ayuda a los fabricantes a acelerar la producción, reducir la mano de obra y mejorar la calidad y la seguridad en el trabajo.

La solución se está desarrollando en colaboración con Maple Advanced Robotics Inc. (MARI), empresa asociada de Doosan Robotics. MARI es una empresa canadiense de innovación en el campo de la robótica y la automatización, que impulsa activamente el desarrollo y la provisión de plataformas robóticas basadas en IA.

Además, Doosan Robotics presentará su demostración de despaletizado con IA, que incluye planificación óptima del movimiento en tiempo real mediante Nvidia cuMotion. El despaletizador con IA es una solución automatizada que integra reconocimiento de cajas basado en visión 3D, reconocimiento de texto, evasión de obstáculos y generación automática de rutas. Al aprovechar algoritmos avanzados de movimiento con IA, el sistema identifica con precisión las cajas cúbicas, evita obstáculos dinámicamente y genera automáticamente rutas de movimiento optimizadas para su ejecución. Se espera que estas capacidades mejoren significativamente la eficiencia operativa y la flexibilidad in situ en entornos logísticos, permitiendo una automatización más adaptativa e inteligente.

La solución robótica inteligente de Doosan Robotics integra a la perfección hardware, software y funcionalidades avanzadas de IA para robots colaborativos en un paquete unificado y listo para usar. Diseñada para una instalación rápida y un funcionamiento inmediato, la solución de Doosan permite a los usuarios optimizar los flujos de trabajo y las secuencias de tareas mediante la automatización impulsada por IA, lo que reduce significativamente el tiempo de operación. Además, la colaboración coordinada entre múltiples robots mejora la eficiencia general.

"Estamos avanzando hacia la siguiente fase de la empresa al ofrecer las mejores soluciones para aumentar la eficiencia y la seguridad en diversos lugares de trabajo", declaró Kevin Kim, consejero delegado de Doosan Robotics. "Ofrecemos al mercado una cartera escalable de soluciones robóticas de primera clase, gracias a alianzas estratégicas con líderes del sector como NVIDIA, que abordan los desafíos de múltiples industrias".

A principios de este año, Doosan Robotics anunció su transformación estratégica en una empresa de soluciones robóticas con IA, centrándose en asegurar los motores de crecimiento futuro y fortalecer la competitividad tecnológica global. Doosan Robotics continúa centrándose en el desarrollo de tecnologías innovadoras y planea lanzar su solución de paletizado con IA en el primer semestre de este año.

Para obtener más información sobre la presencia de Doosan en el CES 2026 en el expositor de Doosan Group, visite Doosan Group at CES 2026 o contacte con [email protected].

ACERCA DE DOOSAN ROBOTICS

Doosan Robotics es líder mundial en soluciones robóticas colaborativas y ofrece robótica de IA de vanguardia en 45 países de todo el mundo. Reconocida por su seguridad y rendimiento de primer nivel, Doosan Robotics presta servicios a clientes de primera línea en diversos sectores, como la automoción, la electrónica, los semiconductores, la logística y la energía.

Más información sobre Doosan Robotics en la página web https://www.doosanrobotics.com/en/.

Contacto para medios

PMK Entertainment

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852298/image.jpg