Doosan Robotics präsentiert auf der CES 2026 preisgekrönte KI-Roboterlösung als Beginn eines neuen Weges

Zu den hochmodernen Produkten gehören die mit dem CES Innovation Award ausgezeichnete „Scan & Go Autonomous Robotic Solution", eine KI-gestützte Roboterlösung für großflächige Verbundwerkstoffreparaturen, sowie eine KI-gestützte Depalettierungslösung mit KI-Bewegungsalgorithmen

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics Inc., ein weltweit führender Anbieter von kollaborativen Roboterlösungen, wird auf der CES® 2026 die neuesten Entwicklungen für die Robotikbranche vorstellen. Doosan Robotics stellt vom 6. bis 9. Januar in der West Hall - Stand 5840 im Las Vegas Convention Center aus.

Doosan Robotics präsentiert die autonome Roboterlösung „ Scan & Go", die mit zwei CES Innovation Awards 2026 ausgezeichnet wurde, darunter „Best of Innovation" in der Kategorie KI. Scan & Go ist ein KI-gestütztes autonomes System, das die Reparatur von großen Verbundwerkstoffen revolutioniert, indem es kognitives Lernen, physikbasierte Intelligenz und laserbasierte 3D-Vision nutzt, um komplexe Geometrien in Echtzeit zu interpretieren und optimierte Werkzeugwege direkt aus Punktwolkendaten zu generieren – ohne dass eine CAD-Modellierung oder Programmierung erforderlich ist. Die Lösung verbessert die Präzision und Effizienz noch weiter, indem sie ihre Bewegungen für komplexe, hochpräzise Aufgaben autonom anpasst und optimiert.

Das System wird auf einem autonomen Gabelstapler eingesetzt und ist für den Einsatz an großen und unregelmäßigen Strukturen wie Flugzeugrümpfen, Windturbinenblättern und architektonischen Fassaden ausgelegt. Mit minimalem Vorbereitungsaufwand führt es Schleif-, Fräs- und Inspektionsaufgaben durch und hilft Herstellern so, die Produktion zu beschleunigen, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Qualität und Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern.

Die Lösung wird in Zusammenarbeit mit Maple Advanced Robotics Inc. (MARI), einem Partnerunternehmen von Doosan Robotics, entwickelt. MARI ist ein in Kanada ansässiges Innovationsunternehmen im Bereich Robotik und Automatisierung, das die Entwicklung und Bereitstellung von KI-gesteuerten Roboterplattformen aktiv vorantreibt.

Darüber hinaus wird Doosan Robotics seine KI-gestützte Depalettierungsdemonstration vorstellen, die eine optimale Bewegungsplanung in Echtzeit unter Verwendung von Nvidia cuMotion ermöglicht. Der KI-Depalettierer ist eine automatisierte Lösung, die 3D-Vision-basierte Kartenerkennung, Texterkennung, Hindernisvermeidung und automatische Weggenerierung integriert. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Bewegungsalgorithmen identifiziert das System Würfelkartons präzise, weicht Hindernissen dynamisch aus und generiert automatisch optimierte Bewegungspfade für die Ausführung. Diese Fähigkeiten sollen die betriebliche Effizienz und Flexibilität vor Ort in Logistikumgebungen erheblich verbessern und eine anpassungsfähigere und intelligentere Automatisierung ermöglichen.

Die intelligente Roboterlösung von Doosan Robotics integriert nahtlos kollaborative Roboterhardware, Software und fortschrittliche KI-Funktionen in einem einheitlichen Plug-and-Play-Paket. Die Lösung von Doosan ist für eine schnelle Installation und sofortige Inbetriebnahme ausgelegt und ermöglicht es Anwendern, Arbeitsabläufe und Aufgabenfolgen durch KI-gestützte Automatisierung zu optimieren und so die Betriebszeit erheblich zu reduzieren. Darüber hinaus verbessert die koordinierte Zusammenarbeit mehrerer Roboter die Gesamteffizienz.

„Wir treten in die nächste Phase des Unternehmens ein, indem wir die besten Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit an verschiedenen Arbeitsstätten anbieten", erklärte Kevin Kim, CEO von Doosan Robotics. „Wir bringen ein skalierbares Portfolio erstklassiger Roboterlösungen auf den Markt, das durch strategische Partnerschaften mit Branchenführern wie NVIDIA ermöglicht wird und Herausforderungen in verschiedenen Branchen angeht."

Anfang dieses Jahres gab Doosan Robotics seine strategische Umwandlung in ein Unternehmen für KI-Roboterlösungen bekannt, das sich auf die Sicherung zukünftiger Wachstumsmotoren und die Stärkung der globalen technologischen Wettbewerbsfähigkeit konzentriert. Doosan Robotics konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung innovativer Technologien und plant, seine KI-Palettierungslösung in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt zu bringen.

