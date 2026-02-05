Doral College 與 UNINETTUNO International Telematic University 共同宣佈推出意大利-美國雙學位課程

此創新高等教育模式，連接邁阿密與意大利的全新國際升學路徑

邁阿密2026年2月5日 /美通社/ -- Doral College 與 UNINETTUNO International Telematic University 宣佈啟動意大利-美國雙學位課程。此國際學術合作旨在為美國及歐洲學生開拓更多全球學習機會。

學生可藉此雙學位課程，經由一條整合的學術通道，獲取意大利-美國同樣認可的雙學士學位。是次合作結合 Doral College 的工商管理學士課程，與 UNINETTUNO 的經濟與商業管理學士課程，雙方已簽訂正式的學習協議以確保緊密銜接。

課程設有清晰的學分轉換框架，打通美國學分系統與歐洲學分互認體系 (ECTS)，學生可透過先進的網上學習平台，完成兩校的課程要求。Doral College 的學生可經 UNINETTUNO 的數碼大學平台修讀指定課程，以取得意大利學位；UNINETTUNO 的學生則可透過 Doral College 設於佛羅里達州的網上校園，取得美國學歷。

Doral College 校長 Judith Marty 稱：「此雙學位課程的啟動，體現 Doral College 對高等教育無邊界的宏大願景。與 UNINETTUNO 攜手合作之下，我們為學生創造非凡機遇：獲取國際認可的雙學位，開拓全球視野，並培養必備技能，以在競爭激烈、環球相連的時代中脫穎而出。」

UNINETTUNO University 校長 Maria Amata Garito 教授表示：「與 Doral College 共同啟動此雙學位課程，是意大利-美國學術合作邁出的重要一步，為莘莘學子開闢國際教育及專業成長的新天地。此協議標誌著我們踏出堅實一步，致力邁向開放共融的大學模式， 以此突破地域限制，並運用國際認可的創新工具，推動普及教育。」

Doral College 創立於邁阿密，是獲認可的私立院校，秉持學術卓越、教育普及和滿足職場需求的宗旨。Doral College 向來以專注商業、領導及創新教育見稱，服務不同的學生，並著重採用靈活學習模式，務求讓畢業生能夠駕馭當今全球經濟的挑戰。此雙學位課程體現學院持續投入國際合作，以提升學術價值及學生機遇。

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 創立於意大利，是獲國際認可的意大利網上大學，創校宗旨是推動高等教育在全球普及。該校融匯卓越學術、先進數碼學習技術與多語言教學平台於一體。UNINETTUNO 開設經濟、工程、傳訊及國際研究等領域的學位課程，充滿濃厚的國際色彩。其使命是透過科技與國際合作，推動優質高等教育普及。

課程的官方詳情已於 2月 2 日在佛羅里達州 Coral Gables 的意大利文化協會 (Italian Cultural Institute) 發佈，UniNettuno 國際關係總監 Nicola Paravati、Doral College 校長 Judith Marty 及學術總監 Antonio Roca 均有出席。 是次合作計劃的詳情將載於兩間大學的網站：https://doral.edu/dualdegreehttps://www.uninettunouniversity.net/en/double-degree-program-italia-usa.aspx。每個網站將成為學生及家庭的核心資訊平台，內容涵蓋課程詳情、入學要求、學術架構、學分認可政策、報讀步驟，以及持續的課程更新資訊。

關於 Doral College

Doral College (DC) 在 2011 年創立，是獲認可的高等教育機構，提供靈活的全網上學位課程。學院的創立使命，在於透過創新及靈活模式擴闊高等教育機會，並著力為有明確進階學術課程需求的中學，拓展優越的雙重錄取機會。時至今日，Doral College 已成為規模在佛羅里達州數一數二的雙重錄取課程機構，每年有數百名高中畢業生取得副文學士學位。

除了在雙重錄取領域遙遙領先，Doral College 亦提供教育與商科的創新本科及碩士課程，當中包括多條獲佛羅里達州批准的進修路徑，專門培育未來教師及教育領袖。學院也服務廣大的非學位進修群體，透過證書及認可課程為教育工作者提供支援。學院擁有超過 8,000 名來自全球的學生，背景豐富多元，志向各有不同。

Doral College 獲遙距教育認證委員會 (DEAC) 認證，此認證得到美國教育部及高等教育認證委員會 (CHEA) 認可。學院持有佛羅里達州獨立教育委員會 (CIE) 及內華達州大專教育委員會 (CPE) 的辦學牌照，獲准加入全國州份授權互惠協議委員會 (NC-SARA)，並獲美國教育部授權提供第四類聯邦助學金。www.doral.edu

關於 Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 最初於 1992 年以「Consortium NETTUNO – Network per l'Università Ovunque」聯盟形式創立，是獨立非牟利大學，並於 2005 年根據意大利教育部 (Ministry of Education) 法令正式成立。

International Telematic University UNINETTUNO 迅速崛起，成為歐洲以至全球網上高等教育的先驅，始終致力透過新科技普及大學教育機會。逾三十年來，UNINETTUNO 一直協助傳統大學、機構、國家、教授、年輕學生及專業人士接納知識數碼化，推動發展靈活多變、科技增強的全新數碼大學教育理念。

UNINETTUNO 扎根於意大利羅馬，提供包羅萬有的多語種學術課程，涵蓋學士、碩士、博士學位，以至個別課程、專業培訓及進修課程。UNINETTUNO University 的學生來自超過 160 個國家，其卓越之處在於成熟的全網上學習模式。此模式歷經三十載淬煉，由校長 Maria Amata Garito 教授及其研究團隊透過創新遙距學習方法的應用研究開發而成。

如今，UNINETTUNO University 為全球學習者提供無與倫比的靈活安排。院校配備頂尖技術的學習平台，擁有互動工具、多媒體內容、虛擬實驗室、3D 及合作空間，確保教育體驗既引人入勝又豐富多元。學員可獲得專屬導師的個人支援，並能連接龐大的國際學術合作網絡，大學提供世界級教育的堅定承諾由此可見一斑。www.uninettunouniversity.net

聯絡人：
NEW CONCEPT 公關
Fabiola Malka - (786)285-7783 - [email protected]

DORAL COLLEGE
Adri Lima - 傳訊 - (305)878-9993 - [email protected]

UNINETTUNO
Silvia Romana Mazzucco - 傳訊 - +39 335 8197400 - [email protected]

