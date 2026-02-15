DORSIA DEBUTEERT DE CULTURE CALENDAR TIJDENS ART WEEK IN MEXICO-STAD BIJ SOL A SOL

Een eerste bestemming in zijn soort voor 's werelds meest gewilde evenementen, gecureerd door Dorsia en ontworpen voor hoe zijn leden leven en reizen. Toegang, georganiseerd.

AFBEELDINGEN HIER Fotocredit: Rodrigo Gaya

NEW YORK, 15 februari 2026 /PRNewswire/ -- Dorsia, de wereldwijde leider in technologiegedreven hospitality, kondigt vandaag de lancering aan van zijn Culture Calendar, een tool van de eerste soort geïntegreerd in de Dorsia-app, ontworpen om een moderne culturele uitdaging op te lossen: weten wat daadwerkelijk de moeite waard is in een tijdperk van eindeloze uitnodigingen, uitverkochte evenementen en gefragmenteerde informatie. De redactioneel gecureerde Culture Calendar snijdt door de ruis heen door 's werelds belangrijkste culturele momenten te centraliseren in één intuïtieve bestemming, waardoor leden evenementen kunnen ontdekken, opslaan en routes kunnen samenstellen via een gepersonaliseerde op swipen gebaseerde interface. Zo wordt culturele overbelasting omgezet in duidelijkheid en wordt meer gerichte toegang mogelijk gemaakt tot de ervaringen die de hedendaagse cultuur definiëren, allemaal bekeken door de Dorsia-lens.

Sol a Sol Party (Credit: Rodrigo Gaya)

Toen Mexico-Stads "Art Week" de eerste halte vormde op het wereldwijde evenementencircuit van 2026, koos Dorsia dit moment voor de lancering van zijn Culture Calendar. Door leden VIP-tickets te bieden voor Zona Maco, uitnodigingen voor de populairste feesten en vrijwel onmogelijke restaurantreserveringen, zette Dorsia het beste van de stad in de schijnwerper en bood zijn leden werkelijk ongekende toegang.

Om de gelegenheid te vieren organiseerden oprichter en CEO Marc Lotenberg en medeoprichtster Gabriella Shteiman Sol A Sol, een achttien uur durende members-only ervaring op een privéhelikopterplatform in Polanco op 8 februari. Het evenement trok prominenten uit Mexico-Stad, brancheleiders, kunstenaars en smaakmakers, waaronder Carlita, Eleonore de Boysson, Olivia Steele, Toto Ickowicz, Camila Rendón, Juana Arias, Tomas Bermudez, Deborah Vertiz en Bedouins Rami Abousabe. Zonsopgang-dj-sets van Vanjee en Gallivanter zetten de toon, aangevuld met vers geopende kokosnoten en groene sappen, terwijl optredens in de middag en avond van Parallelle, OMRI. en een selectie wereldwijd gerenommeerde dj's de energie tot zonsondergang hoog hielden. Gedurende de dag genoten gasten van verse taco's, geserveerde pizza en canapés van Lardo, zon-geïnspireerde cocktails en een op maat gemaakte Dorsia-lounge met luxueuze zitplaatsen en een snoepstation.

Met ambitieuze plannen in het vooruitzicht zal Dorsia toonaangevende members-only evenementen blijven organiseren die wereldwijde toegang ontsluiten op het middelpunt van de belangrijkste culturele momenten.

Vanaf de lancering zal de Culture Calendar gedurende het jaar belangrijke momenten blijven uitlichten, waaronder wereldwijde Fashion Weeks, Coachella, Cannes Film Festival, Art Basel, Wimbledon, belangrijke F1-weekenden en door Dorsia georganiseerde wereldwijde programmering. Een speciaal portaal stelt strategische merken, bureaus en locaties in staat evenementen ter redactionele beoordeling in te dienen, waarmee Dorsia's vermogen wordt versterkt om de meest relevante culturele momenten naar voren te brengen en de kalender dynamisch te houden. Leden kunnen alle belangrijke evenementen per stad bekijken, door Dorsia gecureerde selecties zien, nevenevenementen volgen en een gepersonaliseerde route samenstellen die rechtstreeks naar de agenda van hun telefoon kan worden geëxporteerd. Vervolgens kunnen leden naadloos restaurants en ervaringen in de buurt boeken via Dorsia's best-in-class aanbod van wereldwijde gastronomische en nachtlevenlocaties – aangedreven door de enige wereldwijde wallet waarmee leden op eigen moment kunnen vertrekken zonder te wachten op de rekening. Ontworpen voor snelle besluitvorming, het organiseren van vrijetijds- en zakelijke reizen en uiteindelijk het bevorderen van sociale connectiviteit en een gedeelde economie, of het nu gaat om een gedeelde privéjet of een VIP-box bij een sportevenement.

De Culture Calendar wordt ondersteund door een groeiend redactieteam dat insider-bestemmingsgidsen, beursvooruitblikken en gesprekken met toonaangevende stemmen zal publiceren, waarmee Dorsia zijn positie als contentplatform evenzeer als toegangstool versterkt. Ter ondersteuning hiervan heeft Dorsia lifestylejournalist Ty Gaskins aangesteld als Culture Editor om de evenementencatalogus van de app te cureren: "Ik ben verheugd om me bij Dorsia aan te sluiten als Culture Editor op zo'n spannend moment. Wat mij aantrok, is hoe Dorsia cultuur, ontdekking en beleving samenbrengt in één naadloze omgeving. Deze nieuwe productlancering is een kans om vorm te geven aan hoe mensen cultuur ontdekken op een manier die zowel gepersonaliseerd als menselijk is. Ik kan niet wachten om te helpen bij het tonen van de verhalen, plekken en ervaringen die de Dorsia-community zo uniek maken."

De Culture Calendar wordt aangedreven door Dorsia's eigen technologie, met kalenders die dynamisch worden beheerd via een gecentraliseerd CMS. Evenementen en updates worden automatisch in realtime toegevoegd aan de bestaande agenda's en kaarten van leden, waarmee het de eerste agendabeheertool is die wordt aangestuurd door één intelligent systeem.

Deze infrastructuur stelt leden in staat naadloos aanvullende ervaringen rond belangrijke momenten te boeken, terwijl ze gepersonaliseerde AI-aanbevelingen ontvangen op basis van Dorsia's inzicht in individueel gedrag en voorkeuren. Gecureerde routes helpen leden de momenten en mensen te volgen die ze het belangrijkst vinden, van kunstenaars en muzikanten tot atleten, waar die momenten ook plaatsvinden. Binnenkort worden sociale functies geïntroduceerd waarmee leden ervaringen kunnen delen met vertrouwde netwerken en verbinding kunnen maken op basis van gedeelde interesses.

Marc Lotenberg, oprichter en CEO van Dorsia, zei: "Onze leden zijn de mensen die cultuur vormgeven; ze begrijpen dat mobiliteit de nieuwe activaklasse is en zien de wereld nu als lokaal. Miami, New York, Parijs, Milaan, Tokio, culturele hoofdsteden kennen geen grenzen. Ze reizen, ontdekken en willen op het juiste moment in de juiste ruimtes zijn. De Culture Calendar is het volgende hoofdstuk in onze missie. Hij biedt onze leden een manier om te begrijpen wat er wereldwijd gebeurt en een eenvoudige manier om hun leven te plannen rond de momenten die ertoe doen."

De Culture Calendar is nu beschikbaar in de app voor alle leden.

OVER DORSIA

Dorsia is de wereldwijde leider in technologiegedreven hospitality en biedt leden exclusieve toegang tot 's werelds meest gewilde reserveringen en culturele ervaringen. Opgericht in 2022 door ondernemer Marc Lotenberg, combineert Dorsia technologie met luxueuze hospitality om naadloze, hoogwaardige ervaringen te leveren via zijn eigen betaalplatform. In 2025 kende Dorsia een recordgroei en breidde uit naar 25 wereldwijde bestemmingen, waaronder NY, Miami, London, Mexico-Stad, LA en Dubai, evenals seizoenshotspots zoals Saint-Tropez, Ibiza, Aspen en The Hamptons.

"Dorsia's strategie is uniek" (Bloomberg), aangezien de app rechtstreeks samenwerkt met toonaangevende restaurants en hospitalitylocaties, met gegarandeerde minimumuitgaven en gecureerde toegang om waarde te waarborgen voor zowel de consument als de hospitalitypartner. Het gepatenteerde betalingssysteem, DorsiaPay, biedt een uiterst soepele ervaring. Tegelijkertijd zorgt Dorsia voor gegarandeerde omzetgroei door no-shows te minimaliseren, fooien voor personeel te garanderen en duidelijkere omzetprognoses mogelijk te maken (The Wall Street Journal). Met innovaties zoals AI-gestuurde tiering en crypto-walletintegraties herdefinieert Dorsia de economische fundamenten van hospitality en voorziet zijn partners van toekomstbestendige tools.

Dorsia's culturele slagkracht en best-in-class technologie maken het de essentiële tool voor moderne smaakmakers, vooruitstrevende hospitalitymerken, organisatoren van topevenementen en iedereen die wereldwijd leeft.

www.dorsia.com // @dorsia

